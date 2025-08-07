;

  • 07 AGO 2025, Actualizado 20:26

Aseguran 16 toneladas de autopartes robadas en Iztapalapa

En un operativo conjunto, autoridades aseguraron 16 toneladas de refacciones y autopartes robadas en Iztapalapa y detuvieron a un hombre; los inmuebles quedaron bajo resguardo.

Autopartes que se encontraban en el predio cateado

Autopartes que se encontraban en el predio cateado

Víctor Sandoval Hernández

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional (GN), realizaron un operativo en el que aseguraron predios con autopartes robadas en Iztapalapa.

Te podría interesar: Crece robo de autopartes en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Morelos

Catean predios con autopartes robadas en Santa María Aztahuacán

Como resultado de dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias en la colonia Santa María Aztahuacán, las autoridades aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y detuvieron a un hombre.

Las piezas y accesorios de automóviles contaban con reporte de robo.

Un juez de control otorgó las órdenes para intervenir dos locales: uno ubicado sobre avenida Jalisco, en la colonia Paraje, y otro más en Santa María Aztahuacán.

Aquí puedes leer cómo recientemente aseguraron 200 toneladas de autopartes robadas en GAM y Cuauhtémoc

Detienen a un hombre y aseguran armas, placas y documentación vehicular

Durante el despliegue operativo, que se llevó a cabo sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación y derechos humanos, se obtuvieron los siguientes resultados:

  • En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años. Se aseguró:
    • Un arma de fuego
    • 19 cartuchos útiles
    • Dos placas de circulación (una de Morelos y otra del Estado de México)
    • Una tarjeta de circulación del Estado de México
    • Un faro automotriz
    • Aproximadamente 15 toneladas de autopartes
  • En el segundo cateo se incautaron:
    • Una placa de circulación de Morelos
    • Dos tarjetas de circulación (Estado de México y Morelos)
    • Aproximadamente una tonelada de autopartes

Ante el incremento de robos de autopartes: Anuncia Brugada estrategia para combatir robo de vehiculos

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad