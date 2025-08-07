Aseguran 16 toneladas de autopartes robadas en Iztapalapa
En un operativo conjunto, autoridades aseguraron 16 toneladas de refacciones y autopartes robadas en Iztapalapa y detuvieron a un hombre; los inmuebles quedaron bajo resguardo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional (GN), realizaron un operativo en el que aseguraron predios con autopartes robadas en Iztapalapa.
Catean predios con autopartes robadas en Santa María Aztahuacán
Como resultado de dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias en la colonia Santa María Aztahuacán, las autoridades aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y detuvieron a un hombre.
Las piezas y accesorios de automóviles contaban con reporte de robo.
Un juez de control otorgó las órdenes para intervenir dos locales: uno ubicado sobre avenida Jalisco, en la colonia Paraje, y otro más en Santa María Aztahuacán.
Detienen a un hombre y aseguran armas, placas y documentación vehicular
Durante el despliegue operativo, que se llevó a cabo sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación y derechos humanos, se obtuvieron los siguientes resultados:
- En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años. Se aseguró:
- Un arma de fuego
- 19 cartuchos útiles
- Dos placas de circulación (una de Morelos y otra del Estado de México)
- Una tarjeta de circulación del Estado de México
- Un faro automotriz
- Aproximadamente 15 toneladas de autopartes
- En el segundo cateo se incautaron:
- Una placa de circulación de Morelos
- Dos tarjetas de circulación (Estado de México y Morelos)
- Aproximadamente una tonelada de autopartes
El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.