Toolkit para emergencias psicológicas.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), aproximadamente el 11% de los adultos en Estados Unidos experimentan un ataque de pánico cada año (alrededor de 34 millones de personas).

La Anxiety and Depression Association of America (ADAA) destaca que sin educación adecuada, cerca del 40% pueden sentirse confundidos o frustrados durante una crisis de ansiedad en un ser querido. Además, de acuerdo con el National Institutes of Health, entre 60% y 70% de los familiares de personas con trastorno de pánico o ansiedad reportan niveles significativos de estrés, agotamiento emocional y dificultades para apoyar adecuadamente.

Asimismo, la Anxiety and Depression Association of America (ADAA) señala que la educación enseñadas a amigos y parejas mejoran la calidad del apoyo emocional, llegando a alrededor del 60%.

El Journal of Anxiety Disorders y Family Process destaca que hasta un 75% pueden mejorar su capacidad para brindar apoyo emocional y práctico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 90% de las personas que sufren trastorno de pánico también tienen otro trastorno mental, como depresión, trastornos de ansiedad generalizada, o fobias. Y según el National Comorbidity Survey (NCS), alrededor del 5 % de las mujeres ha tenido trastorno de pánico en algún momento de su vida, comparado con solo el 2 % de los hombres.

Sin embargo, se estima que aproximadamente el 13% de las personas experimentan al menos un ataque de pánico a lo largo de su vida. De quienes han tenido al menos un ataque, cerca del 66 % presentan ataques recurrentes, lo que aumenta el riesgo de que desarrollar Trastorno de pánico.

Según estudios basados en la Gallup World Poll entre 2009 y 2021, la proporción de personas que reportaron experimentar estrés emocional aumentó casi 10 puntos porcentuales, de ~26 % en 2007 a ~38 % en 2020. En encuestas recientes se reportó que 35.1 % de adultos globalmente refieren experimentar estrés, con mayor prevalencia entre mujeres (36.1 %) que entre hombres (33.6 %).

El National Institute of Mental Health (NIMH) indica que entre el 70% y 80% de las personas con trastorno de pánico experimentan una mejoría significativa cuando reciben tratamiento adecuado.

¿Qué eventos psicológicos se pueden considerar emergencias?

Aquellos que implican una alarma, real o percibida, y que podrían poner en riesgo nuestra seguridad.

1. Crisis de ansiedad

2. Ataque de pánico

3. Episodio disociativo

4. Riesgo de suicidio

¿Cómo los detectamos?

1. Crisis de Ansiedad

Inicio: Gradual, relacionado con preocupaciones reales o anticipatorias.

Gradual, relacionado con preocupaciones reales o anticipatorias. Causa: Situaciones estresantes o pensamientos persistentes.

Situaciones estresantes o pensamientos persistentes. Síntomas: Tensión muscular, inquietud, sudoración, dificultad para concentrarse, preocupación constante.

Tensión muscular, inquietud, sudoración, dificultad para concentrarse, preocupación constante. Duración: Minutos a horas, incluso días.

Minutos a horas, incluso días. Conciencia del origen: La persona generalmente sabe qué lo está causando.

2. Ataque de Pánico

Inicio: Súbito e inesperado, sin causa evidente.

Súbito e inesperado, sin causa evidente. Causa: Puede no haber un desencadenante claro.

Puede no haber un desencadenante claro. Síntomas: Palpitaciones, falta de aire, dolor en el pecho, mareo, hormigueo, sensación de muerte inminente o pérdida de control.

Palpitaciones, falta de aire, dolor en el pecho, mareo, hormigueo, sensación de muerte inminente o pérdida de control. Duración: Picos de intensidad de 10 a 15 minutos; se disipa gradualmente.

Picos de intensidad de 10 a 15 minutos; se disipa gradualmente. Conciencia del origen: La persona no siempre sabe por qué ocurre.

3. Episodio disociativo

Un episodio disociativo es una alteración en la conciencia, identidad, memoria o percepción del entorno, que suele surgir como una respuesta al estrés extremo, trauma o ansiedad intensa.

Durante este episodio, la persona puede sentirse desconectada de sí misma o de la realidad.

Características comunes:

Despersonalización: sensación de estar fuera del propio cuerpo.

sensación de estar fuera del propio cuerpo. Desrealización: el entorno se percibe como irreal o distorsionado.

el entorno se percibe como irreal o distorsionado. Amnesia disociativa: pérdida temporal de memoria, especialmente relacionada con eventos traumáticos.

pérdida temporal de memoria, especialmente relacionada con eventos traumáticos. Fuga disociativa: la persona viaja o se aleja repentinamente sin recordar cómo llegó allí.

la persona viaja o se aleja repentinamente sin recordar cómo llegó allí. Identidad alterada: en casos más severos (como el trastorno de identidad disociativo), puede

en casos más severos (como el trastorno de identidad disociativo), puede haber cambios en la identidad o personalidad.

Causas: Trauma psicológico (abuso, violencia, catástrofes), estrés crónico o agudo, trastornos de ansiedad o depresión.

¿Cómo sé si no es un infarto?

Primeros auxilios psicológicos (PAP)

¿Qué sería un toolkit de primeros auxilios psicológicos?

Son recursos de conducta que permiten contener, calmar y evitar consecuencias negativas a mediano plazo para la persona, cuando esta experimenta una emergencia psicológica, entendida como ataque de pánico, crisis de ansiedad, episodio disociativo o amenaza de suicidio.

Los primeros auxilios psicológicos son como un vendaje emocional. No necesitas ser psicólogo para ayudarte a ti o a alguien más.

El toolkit es básicamente:

Presencia. No huyas, hazte totalmente presente y observa. Detección y tratar de no hacer demasiado, salvo atender a tu (o su) respiración. El episodio ya está aquí, no hay a dónde ir. Luchar contra él puede agravarlo. Respeto y escucha. No juzgues, des lecciones ni consejos en ese momento.

Lo primero es crear seguridad, después calmar, conectar, y si es necesario, canalizar.

Cuando una persona se encuentra en un momento de crisis que considera no puede sobrellevar debemos acreditarla, no importa si para ti es algo neutral o tiene solución. La persona que está viviendo una crisis no considera en ese momento que puede manejarla. Lo primero que debemos hacer es darle al otro la certeza de que aquí estamos.

¿Frente a qué eventos podemos hacer uso de los PAP?

Trastornos de Ansiedad

Prevalencia global: Afectan aproximadamente al 4% de la población mundial, lo que equivale a unos 301 millones de personas.

Distribución por género: Las mujeres tienen 1.66 veces más probabilidades de ser afectadas que los hombres

Ataques de Pánico

Se estima que aproximadamente el 13% de las personas experimentan al menos un ataque de pánico a lo largo de su vida.

Estados Unidos: Aproximadamente el 11% de la población experimenta ataques de pánico cada año.

Aproximadamente el 11% de la población experimenta ataques de pánico cada año. Europa: Alrededor del 3% de la población los experimenta anualmente.

Riesgo Suicida

Muertes por suicidio: Más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo.

Más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Distribución: Más del 77% de las muertes por suicidio ocurren en países de ingresos bajos y medianos.

Más del 77% de las muertes por suicidio ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Género: Aunque las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia, los hombres tienen tasas más altas de suicidio consumado, a menudo debido al uso de métodos más letales

¿Qué hacer en general?

1. Quédate a su lado. Dile con voz serena: “Estoy aquí contigo”.

2. Ayúdale a respirar de forma 2-4-6: 2 contando para inhalación, 4 para retener el aire y 6 para exhalar.

3. Hacer que conecte con su entorno:

Técnica del 5 al 1: pídele que te mencione 5 cosas que ve, 4 cosas que escucha, 3 cosas que siente, 2 cosas que huele, 1 cosa que saborea.

pídele que te mencione 5 cosas que ve, 4 cosas que escucha, 3 cosas que siente, 2 cosas que huele, 1 cosa que saborea. Aterrizaje arcoíris: pídele que analice su entorno y te diga 1 cosa roja, 1 naranja, 1 amarilla, 1 verde, 1 azul y 1 morada.

pídele que analice su entorno y te diga 1 cosa roja, 1 naranja, 1 amarilla, 1 verde, 1 azul y 1 morada. Regla 3-3-3: pídele que te diga 3 cosas que puede ver, 3 cosas que puede oír y que mueva 3 partes de su cuerpo

4. No digas “tranquilízate” ni minimices: valida su experiencia.

¿Qué hacer en una crisis de ansiedad intensa?

Parecida al pánico, pero más gradual. La persona puede estar temblorosa, angustiada, llorando o bloqueada.

Brinda contención: “Te veo angustiado, estoy contigo”.

“Te veo angustiado, estoy contigo”. Pregunta: “¿Quieres hablar? ¿Quieres sentarte? ¿Puedo ayudarte a respirar?”

“¿Quieres hablar? ¿Quieres sentarte? ¿Puedo ayudarte a respirar?” Ofrece contacto si es bienvenido (una mano, un vaso de agua).

(una mano, un vaso de agua). Evita juzgar. No des sermones.

¿Qué hacer en un ataque de pánico?

Ocurre de forma repentina, intensa y desbordante. La persona puede hiperventilar, sentir que se ahoga, tener palpitaciones, sudoración, mareo, miedo extremo o sensación de que va a morir o volverse loca.

Brinda seguridad sin minimizar: “Estás a salvo. No estás solo. Esto va a pasar”.

“Estás a salvo. No estás solo. Esto va a pasar”. Habla con calma, en voz baja y firme, sin abrumar: frases breves, tranquilas y repetitivas pueden ayudar.

frases breves, tranquilas y repetitivas pueden ayudar. Guía la respiración: invítala a respirar contigo: “Inhala conmigo… ahora exhala… así, despacio”.

invítala a respirar contigo: “Inhala conmigo… ahora exhala… así, despacio”. Ancla al presente: “Toca esto, siéntalo. Estamos aquí. Esto es real”. Señala objetos a su alrededor.

“Toca esto, siéntalo. Estamos aquí. Esto es real”. Señala objetos a su alrededor. No le digas que se calme: puede aumentar la angustia. Mejor valida lo que siente: “Entiendo que esto da mucho miedo”.

puede aumentar la angustia. Mejor valida lo que siente: “Entiendo que esto da mucho miedo”. No impongas contacto físico si no lo ha pedido. Pregunta primero.

Pregunta primero. Quédate presente. El ataque generalmente dura unos minutos, aunque puede sentirse eterno para quien lo vive.

El ataque generalmente dura unos minutos, aunque puede sentirse eterno para quien lo vive. Luego, ofrece contención. No analices en ese momento. Solo acompaña. Más adelante, pueden buscar ayuda profesional.

¿Qué hacer en el episodio disociativo?

La persona puede parecer ausente, como “fuera de sí”, no responde del todo, tiene mirada vacía o actitudes extrañas.

Háblale con voz suave, sin tocar de golpe.

Usa anclajes: “Estás aquí conmigo, en este lugar. Mira esta luz, escucha mi voz”.

“Estás aquí conmigo, en este lugar. Mira esta luz, escucha mi voz”. No la confrontes ni le digas “reacciona”.

¡No le pegues!

Se paciente y espera. El regreso puede ser lento.

¿Qué hacer en el riesgo suicida?

Esto es delicado, pero no podemos ignorarlo. Si alguien dice frases como “ya no quiero seguir”, “esto no tiene sentido”, escucha con seriedad.

Pregunta directamente: “¿Has pensado en hacerte daño?” Esto no incita, al contrario, libera la presión. No dejes sola a la persona. Mantente calmado, incluso si estás preocupado. Acompaña a pedir ayuda profesional o llama a una línea de emergencia sin duda. No prometas guardar silencio si está en riesgo.

Hablar del suicidio puede salvar una vida. La empatía es más poderosa que cualquier consejo.

A corto plazo ya sé que hacer. ¿Y a mediano plazo?

Es momento de plantearse:

¿Qué detonó esto? ¿Qué estoy atravesando en este momento de vida? ¿Qué me indica este episodio que debo atender y cambiar? Pide ayuda, especialmente si el episodio de ansiedad o pánico se repite. Ante la idea o amenaza de suicidio, no dudes en pedirla inmediatamente. No evites los lugares o contextos en donde se dio el episodio si no son peligrosos, eso podría perpetuar el problema.

