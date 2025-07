¿Qué es la inteligencia y por qué no se mide solo con memoria?

Durante una conversación entre Martha Debayle y el arquitecto y miembro de Mensa, Xavier Díaz, se abordó el concepto de inteligencia desde una perspectiva más amplia que la tradicional. Según Díaz, la inteligencia no es la capacidad de almacenar información, sino la habilidad de resolver problemas de forma correcta y rápida.

Además, se destacó la existencia de la teoría de las inteligencias múltiples, que reconoce otras formas de capacidad intelectual, como la inteligencia musical, intrapersonal y extrapersonal, entre otras. Esta teoría, aunque no exenta de polémica, amplía el panorama sobre lo que significa realmente ser inteligente.

El valor del instinto al resolver problemas

Previo a realizar el test preliminar de coeficiente intelectual, Xavier recomendó a Martha Debayle seguir su instinto. Según explicó, cuando sobreanalizamos una situación, el conocimiento adquirido interfiere con nuestra inteligencia instintiva, que es la forma en la que nuestros ancestros resolvían problemas para sobrevivir.

Este tipo de pensamiento rápido e intuitivo es el que permite identificar patrones y tomar decisiones con rapidez, incluso sin razonarlo de forma consciente.

El reto del IQ test de Mensa

Durante el programa, Martha compartió que realizó el IQ test en solo 19 minutos, a pesar de que se da un tiempo de 40 para completarlo. Este test preliminar de coeficiente intelectual no es el examen oficial para ingresar a Mensa México, pero sí es una buena herramienta para medir tu nivel cognitivo.

Este tipo de prueba, conocida como tipo Raven, evalúa la capacidad para identificar patrones lógicos y es independiente de factores como edad, nivel cultural o género.

¿Cuántos sobredotados hay en México?

De acuerdo con cifras mencionadas por Xavier Díaz, en México se estima que existen al menos 2 millones de personas sobredotadas y otros 6 millones de personas dotadas, dentro de una población de aproximadamente 132 millones.

Aunque no todos nacen con sobredotación, el cerebro puede desarrollarse y entrenarse como si fuera un músculo. En condiciones adecuadas, muchas personas podrían mejorar su coeficiente intelectual.

¿Qué significa realmente ser sobredotado?

Xavier compartió su historia personal: fue diagnosticado con sobredotación profunda desde los siete años. Uno de los signos que alertaron a sus padres fue su capacidad para hablar y caminar a edades muy tempranas. A los diez años, tras una evaluación más formal, confirmó su ingreso a Triple Nine Society y posteriormente a Mensa, lo que cambió por completo su vida.

Lo más interesante es que ser sobredotado no siempre se refleja en el éxito académico. Como dijo Martha Debayle:

“Yo soy dotada y fui malísima para el colegio”.

Los títulos no definen la inteligencia

Una idea clave de la conversación fue que los diplomas, carreras o idiomas hablados no determinan el nivel de inteligencia. Existen personas con altísimo coeficiente intelectual que no concluyeron estudios formales o no encajan en estructuras educativas convencionales.

Por el contrario, muchas personas inteligentes tienden a sobrecomplicar lo simple o a “entrar en túneles mentales”, es decir, a profundizar obsesivamente en temas que despiertan su curiosidad. Esta capacidad de ir más allá de lo evidente también es una forma de inteligencia profunda.

¿Quieres saber si tú también eres sobredotado?

Haz el test preliminar de coeficiente intelectual de Mensa y averigua si estás por encima de la media. No necesitas ser un genio para hacerlo, solo concentrarte, seguir tu instinto y estar abierto a descubrir de lo que tu mente es capaz.

¿Qué es la inteligencia y cómo se mide?

El experto en sobredotación y miembro de Mensa, Xavier Díaz, explicó que la inteligencia no se limita a la capacidad de memorizar datos. Según la teoría de las inteligencias múltiples, existen habilidades como la inteligencia musical, intrapersonal y extrapersonal, las cuales se desarrollan a lo largo de la vida.

Díaz enfatizó que el verdadero significado de inteligencia es la capacidad de resolver problemas de forma rápida y correcta. Por ello, muchos exámenes tradicionales no logran medirla con precisión, ya que dejan fuera elementos importantes como el entorno, el instinto y la capacidad de análisis.

La importancia del instinto en el razonamiento

Uno de los puntos más relevantes abordados fue la idea de “seguir el instinto”. Según Díaz, sobreanalizar puede obstaculizar el desempeño en pruebas como las de coeficiente intelectual. “Muchas veces, tu inteligencia instintiva ya detectó el patrón correcto, pero el conocimiento aprendido lo complica”, explicó.

¿Eres más inteligente de lo que crees?

Martha Debayle compartió que gran parte de su trabajo en la radio implica sintetizar y simplificar información compleja, lo que podría ser una manifestación de una inteligencia comunicativa. Díaz coincidió: la capacidad de escuchar, entender y procesar información también es un indicador de inteligencia.

Además, Martha retó a su audiencia a medir su coeficiente intelectual mediante un test en línea ofrecido por Mensa, la organización internacional que agrupa a personas con alto IQ.

¿Cuántos mexicanos son superdotados?

En México, se estima que hay al menos 2 millones de personas sobredotadas y más de 6 millones con dotación intelectual. Aunque parezcan cifras bajas frente a los más de 130 millones de habitantes, representan una comunidad significativa.

Díaz aclaró que el cerebro puede entrenarse, como si fuera un músculo, y que aunque las pruebas en línea no sean concluyentes, pueden ofrecer una idea preliminar del IQ.

¿Qué es Mensa y quién puede ingresar?

Mensa México realiza pruebas presenciales con estrictas medidas de control. El test oficial no mide conocimientos, sino patrones abstractos como los del test de Raven, que no dependen del idioma, edad ni condición social.

Xavier Díaz fue detectado como sobredotado profundo desde los siete años, y hoy es miembro tanto de Mensa como de Triple Nine Society, una agrupación aún más exclusiva.

Los mitos sobre el coeficiente intelectual

Una de las creencias más comunes es que las personas con alto IQ son pedantes o socialmente inadaptadas. Pero según Díaz, “los superdotados no pueden pensar en pequeño. Todo lo investigan, todo lo cuestionan, a veces incluso sin querer”.

También aclaró que tener muchos títulos o hablar varios idiomas no garantiza una alta inteligencia. “La inteligencia no se mide por la cantidad de diplomas en la pared”.

La velocidad mental y el “motor cerebral”

Díaz comparó el cerebro con un motor: la mayoría de las personas son como autos de seis cilindros, mientras que un sobredotado profundo puede tener hasta 16 cilindros. La velocidad con la que procesas información es clave para determinar tu nivel de inteligencia.

Por ejemplo, el IQ más alto registrado en una persona viva es el de una comunicóloga estadounidense con 221 puntos.

Y México? ¿Cómo se compara con el mundo?

El promedio del coeficiente intelectual en México ronda los 86 puntos, ligeramente por debajo del de Estados Unidos (85). En contraste, países como Japón, Corea del Sur y China tienen promedios que superan los 115 puntos, lo cual se relaciona con factores como la alimentación, la calidad educativa y el acceso al conocimiento.

¿Existe diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres?

Díaz aclaró que, aunque hay ligeras diferencias anatómicas entre el cerebro masculino y femenino, en términos de inteligencia no hay una superioridad real. Las mujeres tienden a tener una distribución más eficiente de materia gris, lo que les permite analizar con más rapidez y profundidad. Sin embargo, los estereotipos sociales han limitado históricamente el reconocimiento de su capacidad intelectual.

¿Cómo saber si tu hijo es sobredotado?

Es posible medir el coeficiente intelectual en niños, pero los especialistas recomiendan esperar hasta los 8 o 10 años para obtener un diagnóstico confiable. Detectar una sobredotación falsa puede ser peligroso y derivar en frustración, depresión o incluso suicidio, debido a las altas expectativas sociales.

Díaz recomienda acudir con un psicólogo especializado si hay sospechas, y evitar asumir que saber capitales o datos históricos es prueba de alta inteligencia.

¿Eres más inteligente de lo que crees? Así puedes saber si eres parte del 2% más brillante del mundo

El representante de Mensa México, explicó por qué muchas mujeres superdotadas no desarrollan su potencial intelectual. La clave, dijo, está en el entorno. “Si pones a una persona sobredotada en un ambiente que limita su creatividad, jamás alcanzará su verdadero nivel”, afirmó.

Esto afecta particularmente a las mujeres, quienes por presión social o cultural, suelen relegar sus capacidades. “Hay miles de mujeres allá afuera con inteligencia por encima del promedio que no lo saben. Y ese es talento desperdiciado”, enfatizó Díaz.

Reconocer tu inteligencia es parte del empoderamiento

El tema se enlazó con la conversación sobre autoestima y empoderamiento femenino. Reconocer tu coeficiente intelectual (IQ) no es arrogancia, es una herramienta para conocerte mejor. “Saber que eres parte del porcentaje más inteligente del mundo no es vanidad, es aprovechar tu superpoder cerebral al servicio de los demás”, dijo Martha Debayle.

¿La inteligencia se hereda?

Según estudios compartidos por Mensa México, cerca del 60% de la inteligencia tiene un origen genético. Es decir, si tus padres son dotados o sobredotados, tú y tus hijos también podrían serlo. Por ello, identificar estas habilidades a tiempo es fundamental para brindarles las herramientas correctas a las nuevas generaciones.

Desmitificar la inteligencia: no es ego, es autoconocimiento

En México, hablar de inteligencia suele verse con recelo. “Decir que eres inteligente o que estás en Mensa, a veces se interpreta como egocentrismo. Pero en realidad, conocerte y saber tus capacidades es empoderarte”, apuntó Xavier Díaz.

Actualmente, Mensa International cuenta con apenas 300 miembros en México, a pesar de que el 2% de la población mundial es potencialmente apta para pertenecer.

La audiencia de Martha Debayle: ¿más inteligente que el promedio?

Durante la transmisión, Javier Díaz revisó resultados de pruebas de IQ realizadas por los propios cuentavientes. El promedio nacional es de 86 puntos, pero muchos superaron los 120 puntos, alcanzando niveles del 5% más alto de la población. Algunos incluso rozaron los 128 puntos, lo que sugiere una inteligencia muy superior al promedio.

¿Cómo saber si puedes entrar a Mensa?

Mensa México recomienda hacer una prueba supervisada para validar tu IQ. Si sacas arriba de 117 puntos en una prueba casera, tienes grandes posibilidades de ser aceptado. Las pruebas formales se realizan en condiciones controladas, sin distractores y con mayor nivel de complejidad.

El efecto Flynn: ¿somos más o menos inteligentes que antes?

Otro tema clave fue el efecto Flynn, una teoría que plantea que cada generación debería ser 10% más inteligente que la anterior. Sin embargo, esa tendencia está cambiando. Debido a factores como el abuso de la tecnología, el exceso de alimentos procesados y el menor uso de la memoria, las nuevas generaciones especialmente la generación Z podrían tener menor capacidad de análisis que sus predecesores.

¿Por qué estamos perdiendo inteligencia? La civilización del espectáculo y el músculo del cerebro

Xavier Díaz, representante de Mensa México, advirtió sobre un fenómeno alarmante: nos estamos volviendo mentalmente perezosos. Hoy, ya nadie memoriza números telefónicos, contraseñas o direcciones. En lugar de escribir o investigar, preferimos que una inteligencia artificial lo haga por nosotros. ¿El resultado? Una generación con menos conexiones neuronales activas y con menos capacidad de análisis profundo.

Si el cerebro fuera un músculo, lo estamos dejando atrofiar

El efecto de este desuso es preocupante. Así como un músculo se atrofia si no se entrena, el cerebro pierde capacidad si no se estimula. Díaz citó el ensayo La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, que critica cómo hemos pasado de crear cultura a solo consumirla. “Ya no hay Da Vincis ni Napoleones, porque no hay necesidad. Hoy buscamos respuestas instantáneas, sin esfuerzo”, dijo.

¿Cómo estimular la inteligencia? La receta para ejercitar el cerebro

Ante este panorama, surgió una pregunta clave: ¿cómo ejercitar el cerebro? La respuesta incluye herramientas digitales como Lumosity o los American Mensa Games, diseñados para mejorar la neuroplasticidad, memoria, velocidad y flexibilidad mental. Pero también hay hábitos simples que funcionan:

Usar la mano no dominante (por ejemplo, para lavarse los dientes)

(por ejemplo, para lavarse los dientes) Cambiar rutinas mentales

Leer libros desafiantes

Aprender un idioma nuevo

Jugar videojuegos complejos o de estrategia

Juegos de mesa como ajedrez, dominó o backgammon

“Cualquier cosa que te obligue a pensar, salir de tu zona de confort y generar estrategias, crea nuevas conexiones en el cerebro”, explicó Díaz. Eso incluye también mejorar la alimentación con omega 3, reducir el consumo de alimentos procesados y cuidar lo que ves, lees y escuchas. “Tu dieta no solo es lo que comes, también es el contenido que consumes”, afirmó.

¿Dónde hacer el examen oficial de IQ en México?

Para quienes quieran realizar la prueba oficial de IQ con Mensa, pueden consultar el calendario de eventos en facebook.com/mensamexico o escribir a examenes@mensa.org.mx. Actualmente se realizan pruebas en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, Tlaxcala y más. También se puede contactar directamente al WhatsApp 998 118 0747 para conocer fechas o sedes.

