La intradependencia emocional: el camino para dejar de vivir a través de los demás

En entrevista con Martha Debayle, la psicoterapeuta y autora Marcela Cuevas presentó su más reciente libro Intradependencia. Vive y deja de sobrevivir, donde plantea una revolucionaria propuesta para erradicar la dependencia emocional y alcanzar la tan anhelada autonomía afectiva.

¿Qué es la intradependencia?

La intradependencia emocional es un concepto creado por Marcela Cuevas que propone una alternativa al sufrimiento crónico que muchas personas viven al depender emocionalmente de otros, de creencias limitantes o de circunstancias externas. Se trata de una metodología práctica que enseña a relacionarse desde el fortalecimiento del yo, en lugar de hacerlo desde la carencia.

“Yo no puedo hacerme esto”, confesó Martha Debayle recordando una relación tóxica del pasado. Ese fue el punto de inflexión que la llevó a elegir su bienestar por encima del vínculo con otra persona. Para Marcela Cuevas, esa decisión representa exactamente lo que promueve la intradependencia: dejar de vivir a merced del estado de ánimo, la aprobación o el abandono del otro.

Las creencias limitantes también generan dependencia

Marcela advirtió que no sólo se es dependiente de una pareja, sino también de ideas arraigadas como: “el día que baje de peso voy a ser feliz”, “cuando me den ese trabajo todo se arreglará”, o “si encuentro el amor, mi vida cambiará”. Estas creencias generan un ciclo de insatisfacción constante que, aunque se logren los objetivos, deja un vacío emocional que no desaparece.

“No puedes solucionar afuera lo que está roto por dentro”, subrayó la especialista.

El método INTRA: una ruta hacia la autonomía emocional

La metodología propuesta en el libro se basa en el acrónimo INTRA:

I de Individualidad : recuperar el sentido de identidad más allá de los demás.

de : recuperar el sentido de identidad más allá de los demás. N de Necesidad afectiva : detectar qué necesidad no fue cubierta en la infancia.

de : detectar qué necesidad no fue cubierta en la infancia. T de Toma de conciencia : asumir la responsabilidad de las propias emociones.

de : asumir la responsabilidad de las propias emociones. R de Resignificación : cuestionar las creencias que nos han limitado.

de : cuestionar las creencias que nos han limitado. A de Acción: aplicar nuevas herramientas emocionales para construir relaciones más sanas.

¿Cómo saber si sufres de dependencia emocional?

Marcela Cuevas enumera cuatro señales graves que indican una dependencia emocional:

No hay conciencia de enfermedad: se normaliza el malestar. Se minimiza el maltrato o abuso, especialmente el abuso emocional. Se desconoce el origen interno del malestar. Se vive desde el papel de víctima, culpando a los demás por la propia infelicidad.

El mensaje final: el cambio está en ti

Marcela Cuevas concluye que la raíz de la dependencia está en la ausencia de relación contigo mismo. La verdadera transformación comienza cuando te haces cargo de tu vida emocional y dejas de responsabilizar al otro por tu sufrimiento. Como dice en su libro: “No vas a ser el mismo después de entender esto.”

