¿Das demasiado en tu relación? Cuidado con la codependencia y el control emocional

En el programa Martha Debayle en W, la conductora conversó con Aura Medina, psicoterapeuta transpersonal especializada en relaciones de pareja, heridas de la infancia y codependencia emocional. A través de una charla íntima y contundente, abordaron los errores más comunes que cometemos en nuestras relaciones y cómo aprender a vincularnos desde un lugar más sano y consciente.

Nadie nos enseña a amar de forma saludable

Según Aura Medina, la mayoría de nosotros aprendió a amar con base en la prueba y error, acumulando frustraciones, divorcios y decepciones. “Nadie nos dio clases de cómo ser pareja”, dijo Martha. Por eso, el primer paso es educarnos emocionalmente, entender qué ideas erróneas arrastramos sobre el amor y qué patrones estamos repitiendo sin darnos cuenta.

¿Tu relación es verdaderamente recíproca?

Una de las preguntas más fuertes que lanzó Aura fue: ¿tu amor es recíproco? Si constantemente sientes que das más de lo que recibes, que haces cosas por obligación o por miedo, o si te encuentras quejándote todo el tiempo, probablemente estás atrapado en una relación desequilibrada.

Cuando uno de los dos da de más, aparece el resentimiento, y como lo señaló Aura: “El resentimiento es un virus que se va comiendo la relación desde adentro”.

El peligro del control emocional

Uno de los temas centrales fue el control en la pareja, muchas veces disfrazado de amor. ¿Haces cosas para que el otro te las deba? ¿Dices que sí por miedo a que se enoje? ¿No haces planes personales porque crees que eso le da permiso al otro de hacer lo mismo? Estas son formas silenciosas de control emocional.

Aura lo dejó claro: “El control tiene muchas formas, incluso quedarse callado para evitar que el otro se moleste es una forma de manipular la relación”.

La raíz está en ti, no en el otro

Otro punto clave de la charla fue la necesidad de trabajar en uno mismo. Muchas veces buscamos validación en el otro y, cuando la relación se termina, nuestra autoestima se desmorona. “No puedes construir tu valor personal en función de ser la pareja de alguien”, explicó Aura.

La recomendación fue clara: invierte en ti, trabaja tu amor propio, y toma decisiones desde la claridad, no desde la necesidad. Como dijo Martha: “Si no te gusta dónde estás, muévete. No eres un árbol”.

Comunicación: la causa silenciosa de muchas separaciones

Una parte importante de la conversación se centró en los problemas de comunicación en pareja. Muchas relaciones terminan no por una gran infidelidad o crisis, sino por la mala comunicación cotidiana: no decir lo que sentimos, malinterpretar lo que el otro quiso decir, o reaccionar desde la queja en lugar de desde la empatía.

“No sabemos comunicarnos y casi siempre hablamos desde la queja y la culpa”, afirmó Aura. Aprender a decir lo que sentimos, pedir lo que necesitamos y escuchar de forma activa es fundamental para construir una relación sana.

¿Confías en tu pareja o la quieres controlar?

La falta de confianza también fue un tema esencial. Revisar constantemente al otro, vigilar lo que hace, sospechar de todo… todo eso habla más de nuestra propia inseguridad que del otro. Si no confías en tu pareja, cuestiona por qué estás ahí y qué estás buscando sostener.

La verdadera pregunta es: ¿te sientes segura contigo misma dentro de tu relación? Porque si no te sientes segura contigo, tampoco lo estarás con nadie más.

