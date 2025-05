Desafuero de “Alito” Moreno no es un asunto cerrado, asegura Hugo Erik Flores

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Erik Flores, aseguró que el caso del desafuero del senador Alejandro Moreno Cárdenas no está cerrado como afirma el PRI, tan es así que en los próximos días se retomará esa solicitud de la Fiscalía de Campeche.

El legislador morenista dijo que el grupo el trabajo que encabeza está en espera de que las autoridades de Campeche entreguen mayor información sobre su petición de desafuero del líder nacional del PRI, caso que fue suspendido por los abogados de “Alito” interpusieron dos amparos y el caso quedó así suspendido, pero no está cerrado, aunque el coordinador del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira diga que el asunto ya que quedó finiquitado.

📍 EN VIVO / Reunión Ordinaria de la Comisión Jurisdiccionalhttps://t.co/TNkzvHtHZI — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 8, 2025

Hugo Erik dijo que se requiere alguna documentación de la Fiscalía de Campeche para ver, incluso si el tema contra Alejandro Moreno ya prescribió o sigue vigente, pero es un tema de carácter técnico.

“Y bueno, pronto se va a hacer una convocatoria a la Sección Instructora, y cuando digo pronto es que estamos esperando una respuesta de la documentación que solicitamos a la Fiscalía. No son temas que necesariamente atoren el proceso, sino que el diputado hoy senador tiene algunos amparos, entonces nosotros estamos solicitando si la Fiscalía de Campeche hizo alguna actuación, pues queremos revisar temas de prescripción de las acciones legales y eso ya nos dará lugar a tener un dictamen”. — Hugo Erik Flores

El presidente de la Sección Instructora, señaló que el caso de “Alito” Moreno no pudo haberse cerrado pues no hay un dictamen, de hecho, no existe toda la información que así lo haya determinado, por lo que urge dictaminar en uno u otro sentido ese asunto.

“Es un expediente muy grande y ellos tienen dos amparos que los sacaron en el trayecto de la investigación. Yo tengo muy clarito cuales son los temas, pero por secrecía no los digo, pero por eso estoy preguntando a la Fiscalía de Campeche si tienen algunos elementos nuevos, quiero ver si interpusieron algunas acciones de carácter de estos amparos y no hay un dictamen de la Sección Instructora sobre este asunto”.

Respecto al caso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, señaló también que sigue en espera de que la Fiscalía de Morelos entregue una nueva solicitud de para retirarle la protección al ex futbolista profesional, pero muy bien documentada con pruebas contundentes, sobre el intento de violación contra su hermana.

