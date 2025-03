Decisión de desafuero de Cuauhtémoc fue del Congreso: Sheinbaum

Como cosa del Congreso calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, la decisión de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero en contra del morenista Cuauhtémoc Blanco señalado de presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria evitó hablar de la acusación y aunque dijo que siempre debe atenderse a las víctimas, pidió tomar atención en el contexto y la carpeta de investigación formada por el ex fiscal Uriel Carmona.

“No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido… es una decisión del Congreso si es importante, más allá de, revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto es importante repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso. Ahora ¿quién pone esta denuncia, quién la hizo, qué Fiscalía? ese Fiscal de Morelos ¿qué características tenía? no pero aparte encubridor de feminicidio con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por la el congreso local, solamente para que se ponga en contexto”.

Debido a que la decisión contó con el apoyo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y molestia entre algunos integrantes de partidos aliados, Sheinbaum Pardo negó que signifique división en el Movimiento o que vaya a darse acercamiento o alianza con la oposición.

“No, no, no, ninguna, ninguna y ahora esto es una decisión del Congreso y en todo caso pues que se revise el caso ya con nuevas con nuevas personas que están en otra situación”

- Ahora esta alianza que hacen con el PRI ven como la antesala a tener una alianza ahí con el PRI para proteger a Alito…

- Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por ‘X’ tema bueno qué caso fue el de no recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de diputados de senadores del PAN con Morena en uno de los múltiples temas que se han votado ¿eso quiere decir que hay una alianza? pues no ¿cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? imagínense lo que diría el pueblo”.

Así mismo negó que la Presidencia haya intervenido en este u otro tipo de asuntos que debe decidir la Cámara de Diputados o el Senado de la República.

La Jefa del Ejecutivo Federal confió que la fiscalía estatal a cargo de Edgar Maldonado, revise a profundidad la denuncia y cómo se formó la investigación contra el legislador de Morena.

“Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto que fue desaforado y que era protector de feministas que trabajó durante seis años o más no sé cuántos años estuvo ese fiscal y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación para que se conozca el antecedente eso no quiere decir que haya que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento o hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados y siempre debe hacerse justicia a las víctimas siempre”.

— Agregó esta mañana