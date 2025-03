Desafuero de “Alito” y “Cuau” no son moneda de cambio, dice Ricardo Monreal

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que los casos de desafuero del senador del PRI, Alejandro Moreno y del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco no son moneda de cambio.

Sostuvo que la Sección Instructora actuará con estricto apego a derecho, sin tintes políticos, sin que se conviertan en una cacería de brujas o linchamientos caprichosos.

Se sugirió a los integrantes de dicho órgano revisor de las solicitudes de desafuero, no ser tapadera de ninguno de los dos legisladores imputados.

“Yo les he dicho que actúen con seriedad, no actuar con caprichos y no actuar como tapadera de nadie, que actúen con libertad, que no acepten presiones de nadie y lo que la ley diga y lo que su conciencia les dicte, así se hagan en uno y otro caso. Pero nunca un intercambio de monedas para que al final haya una impunidad total, no, quien resulte responsable tendrá que actuar en razón de las pruebas que existan”.

— aseveró Ricardo Monreal