Morena vs Alito: no descartan revivir el proceso de desafuero contra el priista

Hugo Erik Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, grupo de trabajo que revisa las denuncias de desafuero o juicio político contra servidores públicos, no descartó que uno de los primeros temas a revisar será la solicitud de desafuero el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El legislador de Morena dijo que no viene con la espada desenvainada, pero revisará todos los casos pendientes como es el caso de Moreno Cárdenas quien sus amigos llaman “Alito”.

Es más, dijo que habrá sorpresas y que en esta legislatura sí habrá juicios políticos y procesos de desafuero.

“Y venimos con muchas sorpresas porque en esta Legislatura si va haber juicios políticos, hay muchos caos pendientes, me dicen que hay más de mil y tantos, pero yo sé que hay tres o cuatro que están buenos. Yo me acuerdo de uno de un señor que fue diputado y ahora es senador y se acaba de reelegir en la dirigencia de su partido. No venimos con la espada desenvainada, pero si hay juicios políticos que procedan vamos a proceder ¿eh?”.

Para reconstruir el tejido social de nuestro país, no solo el gobierno debe intervenir, sino también la sociedad debe cambiar. #tejidosocial — Hugo Eric Flores Cervantes (@HugoEricFlores) October 10, 2024

Y es que en 2022 la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que iniciara un proceso de desafuero contra Alejandro Moreno por enriquecimiento ilícito cuya sanción podría ser de hasta 25 años de prisión, aunque esa sentencia varía de acuerdo con el monto de recursos involucrados en el delito.

Cuestionado si procederían las demandas de juicio político contra jueces y magistrados que sin tener facultades otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, Hugo Erik Flores aclaró que por el momento no se tiene contemplado imponer este tipo de figuras contra los juzgadores.

