Rosa Icela Rodriguez propone a la CNTE consulta nacional para desaparecer la USICAMM

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se propuso una ruta de trabajo para construir una nueva reforma educativa y avanzar en cambios al sistema de pensiones.

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¿Qué propone el Gobierno Federal a la CNTE?

El Gobierno Federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, iniciar una consulta nacional, escuela por escuela, para construir una iniciativa de reforma educativa que permita la desaparición de la USICAMM y establecer una nueva relación laboral entre el Estado y el magisterio.

En un mensaje a medios sobre los resultados de la cuarta reunión celebrada con la dirigencia de la CNTE, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la administración federal mantiene abierta la vía del diálogo y la búsqueda de acuerdos con el magisterio disidente.

La funcionaria explicó que la propuesta contempla un proceso democrático de consulta en los centros escolares para construir un nuevo modelo que privilegie los derechos laborales, la transparencia y elimine prácticas de corrupción e influyentismo.

“Buscamos dialogar y llegar a acuerdos”, expresó la titular de Gobernación al término del encuentro celebrado este miércoles.

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¿Qué cambios se plantean para el sistema de pensiones?

Rodríguez también informó que el Gobierno de México planteó avanzar de manera gradual hacia la recuperación de principios públicos, sociales y solidarios en el sistema de pensiones, mediante el fortalecimiento de mecanismos como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PENSIONISSSTE.

Asimismo, anunció la propuesta de crear una Comisión Permanente encargada de analizar jurídica y técnicamente los planteamientos presentados por el Gobierno Federal, con el propósito de recibir observaciones y contrapropuestas por parte de la CNTE.

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¿Cuál es el siguiente paso en las negociaciones?

La secretaria indicó que la administración federal busca abrir una nueva etapa en las negociaciones y llamó a la organización magisterial a definir una postura respecto a los planteamientos presentados.

“Como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de definiciones”. —

La funcionaria afirmó que el Gobierno Federal continuará privilegiando el diálogo, aunque reconoció que cualquier decisión deberá ajustarse a las posibilidades presupuestales del Estado.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez llamó a evitar mayores afectaciones al cierre del ciclo escolar y reiteró que las autoridades respetarán los derechos humanos, la libre manifestación pacífica y el libre tránsito de la población.

El Gobierno Federal informó que permanecerá a la espera de la respuesta que emita la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tras la evaluación de los planteamientos en su Asamblea Nacional Representativa.

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