Diputada del PRI critica la deficiente atención a mujeres en la Fiscalía CDMX

La diputada federal, Mónica Sandoval, lamentó la deficiente atención que se ofrece a las mujeres víctimas de delitos, incluidos los que cometen servidores públicos.

La legisladora del PRI, quien el martes acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ratificar una denuncia contra el subsecretario de gobierno capitalino, Fadlala Akabani, a quien acusa de violencia política en razón de género, le pidieron que regrese la siguiente semana, porque no podían refrendar el recurso que presentó desde el pasado mes de abril.

Foto: Cuartoscuro Ampliar

“Cuantas mujeres hay, así como yo, que están a la espera, por violencia. Entonces, hay una doble moral porque, por un lado, dicen: denuncien, hagan, vuelvan porque daremos todo el apoyo a las mujeres y por otro lado vemos que tristemente no hay nada de apoyo”.

La diputada, Mónica Sandoval, explicó que desde hace más de un mes en una reunión con sus electores a la que asistió el funcionario del gobierno capitalino, no pudo expresarse porque nunca le dio la palabra, “el señor me violentó todo el tiempo… me invisibilizó”, señaló la legisladora priista.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

