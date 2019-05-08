Talan árboles por construir Torre Mítikah; Claudia Sheinbaum dará sanciones

Ciudad de México

Talan árboles por construir Torre Mítikah; a pesar de haber anunciado en el mes de marzo la cancelación de la segunda torre la empresa FUNO (Fibra Uno) no le importó y el pasado sábado taló 54 árboles en la calle Mayorazgo entre las avenidas Universidad y México Coyoacán en la alcaldía Benito Juárez, sin contar con un permiso.

Sin concluir el proceso de autorización en materia de impacto ambiental y rompiendo el diálogo con @GobCDMX, desarrolladores de la #TorreMítikah derribaron cerca de 60 árboles en el @PueblodeXoco, en @BJAlcaldia. #QueNoSeTePase checar los detalles 👇🏼https://t.co/wEDe7msDeI pic.twitter.com/K2FqmxHClt — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 5, 2019

Talan árboles sin permiso, así los hechos

El sábado 4 de mayo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, nueve trabajadores de la inmobiliaria, debido a que estaban subiendo en dos camionetas los árboles talados, ambas camionetas tenían placas de circulación del Estado de México y una de ellas llevaba en el costado la leyenda "Al servicio de" y debajo el logo de la CDMX en color negro y rosa. Este acto ilegal fue denunciado por vecinos de la colonia Xoco de la Ciudad de México.

Por derribar alrededor de 60 árboles en la calle Real de Mayorazgo, @PueblodeXoco, 9 empleados de Mítikah fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana. #Entérate cómo fue 👇🏼https://t.co/wEDe7msDeI pic.twitter.com/KQ0Qrddsmb — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 5, 2019

Los trabajadores en ese momento presentaron una autorización parcial, es decir, un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) por parte de Sedema otorgada en noviembre del año pasado, sin embargo, estaba condicionada a que se presentará un permiso por parte de Semovi, además de la Secretaría de Seguridad Pública, para concluir el proceso de autorización.

#Entérate: Autoridades de @SEDEMA_CDMX, en coordinación con personal de @SSP_CDMX, @SGIRPC_CDMX y la FEDAPUR, implementamos un operativo de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental en el @PueblodeXoco, alcaldía Benito Juárez.

Checa detalles➡️https://t.co/ev3TuP6jtr pic.twitter.com/HrqKMR2vro — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 5, 2019

Por lo que se considera una actuación sin autorización, que además será sancionada por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), a éstas dependencias fueron llevados los 9 detenidos.

¡Talan árboles y serán sancionados! por Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum expresó en su conferencia matutina que:

<strong>La empresa FUNO actuó con dolo,</strong> ya que además de no haber cumplido con los permisos necesarios, no respetaron la mesa de diálogo que existía entre la<strong> inmobiliaria</strong><strong>,</strong> la<strong> secretaría de medio ambiente</strong> y el<strong> impacto ambiental </strong>que podría generar. —

La sanción además derivará del estudio a profundidad de las especies, así como de la fauna afectada ante dicha tala.

#Entérate: En conferencia de prensa sobre el derribo de árboles en el Pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez, por personal de Mítikah, se anuncia que habrá sanciones y se resarcirá el daño ambiental. pic.twitter.com/cQx3pA44s8 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 6, 2019

El operativo de inspección y vigilancia por el impacto ambiental en el pueblo de Xoco se realizó por la Sedema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIR y PC) y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur).

La tala de árboles sin permiso causa una sanción que podría ir de los 7 hasta los 50 millones 383 mil 245 pesos. Además la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) buscará que sea resarcido el daño.

Sheinbaum advirtió a empresas inmobiliarias y de espectaculares que:

"<strong>Talar un árbol</strong> sin autorización correspondiente podrían ir a la <strong>cárcel</strong> bajo el delito de <strong>ecocidio</strong>" —

Además, de mencionar que "actuará con mucha fuerza" para que esto no continué pasando en la Ciudad de México, porque uno de los principales ejes de su administración es conservar la Biodiversidad, así como generar más corredores urbanos.

Marina Robles García, titular de la Sedema, explicó que desde el día previo, se tuvo una denuncia de lo ocurrido, por lo que el sábado se presentaron en la zona para atender en flagrancia el hecho.

Los permisos y sanción millonaria

#Entérate: @SEDEMA_CDMX, @LaSEMOVI, @seduviCDMX, @SGIRPC_CDMX y @SacmexCDMX trabajan de manera coordinada para garantizar un desarrollo urbano incluyente, sustentable y en el marco de la legalidad en la Ciudad de México.

➡️https://t.co/yB6UpJvrtH pic.twitter.com/AXVgTW2cYa — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 8, 2019

1. Los trabajadores tenían una autorización parcial condicionada en materia de impacto ambiental otorgada por Sedema con fecha del 15 de noviembre del 2018.

2. Faltaba el Vo. Bo. de la Secretaría de Movilidad (Semovi): La Semovi emitió un escrito donde expresa que no es viable este proyecto.

3. También faltaba la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública (Ciudadana). Por lo que el permiso presenta causantes de sobra para ser revocada.

4. La Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental solicitó a Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la CDMX, se realicen los trámites para la revocación del PATR otorgado desde mayo de 2017.

¿Qué es la Torre Mítikah?

Es un desarrollo con una superficie de cuatro mil 799 metros cuadrados y construcción de tres mil 269 metros cuadrados que incluye un deprimido que se pretendía construir en la calle Real de Mayorazgo, además de una plaza comercial, un componente de oficinas y residencias que se está construyendo en Avenida Río Churubusco no. 601. en la Colonia Xoco.

La empresa Fibra Uno (FUNO) es la encargada del proyecto Mitikah que comenzó a construirse en los últimos dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno anterior. Es considerado como el proyecto inmobiliario más grande en América Latina.

La respuesta de Fibra Uno

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FUNO asegura que los nueve trabajadores detenidos por el acto ya fueron liberados, pues mencionan que no se cometió ninguna actividad ilegal. La tala de los 54 árboles correspondió con las medidas de limpieza y saneamiento de más de 700 árboles en el pueblo de Xoco, como retribución por cada árbol removido se restituirán 3 más.