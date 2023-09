Mario Delgado es la ficha de cambio para Marcelo Ebrard: Ricardo Raphael

"Marcelo Ebrard no está pensando en salirse de Morena... políticamente está colocando toda la responsabilidad y los problemas en la cabeza del partido, no está pegándole al presidente, no le está pegando a la candidata triunfadora... Mario delgado es la ficha de cambio de Marcelo", afirmó el periodista y analista, Ricardo Raphael.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, argumentó, luego de que Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde reconocieran que Ebrard tiene libertad para tomar la ruta de impugnaciones es porque "ven con buenos ojos que sea por la vía de la institucionalidad que se desahoguen las quejas"

Detalló que el mensaje de Marcelo tiene matices, como señalar que se denunciaron irregularidades desde 2022, pero nunca fueron escuchadas, de ahí el ultimátum de su salida si no les hicieran caso.

Sin embargo, resaltó que "Marcelo no está pensando en salirse, está pensando en ganarle la partida a quien hoy dirige el partido", pues "sacar a Claudia del lugar que tiene ahora es imposible", por lo que afirma "Mario delgado es la ficha de cambio, a él le responsabiliza por no haber reaccionado a tiempo".

Para Claudia Sheinbaum dijo, "esta es la prueba de fuego" y se cuestiona ¿Será capaz de reconciliar... está dispuesta a incorporar al movimiento marcelista dentro de su gran coalición? "Para ella no debe ser buena noticia que Ebrard se quede". Sheinbaum ¿querrá soltarle algunas de las fichas del partido? Pues será el partido el que acabará defendiendo las candidaturas.

La gran pregunta es ¿Ante la sustitución de Andrés Manuel López Obrador surgirán varios líderes y sabrán cohabitar o Claudia Sheinbaum terminará decidiendo que se vaya?

Y concluyó que "Ebrard tendrá que valorar si se presenta en la boleta, le puede pasar lo mismo que le paso a Monreal en la interna y no sería contrapeso de nadie".