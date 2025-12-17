Dictan 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco por doble homicidio

Una sentencia de 70 años de cárcel fue dictada contra una exalcaldesa Amanalco, María Elena Martínez robles por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General mexiquense obtuvo una sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

¿Cómo se acreditó la responsabilidad penal?

Se probó que las víctimas, entre ellas el sindico, Miguel Ángel Lara Crux, fueron enviadas por instrucciones de la alcaldesa a una zona controlada por grupos criminales, en particular por La Familia Michoacana, de donde ya no regresaron con vida.

¿Dónde fueron localizadas las víctimas?

Los cuerpos fueron localizados en Zacazonapan, en enero de 2023.

