Gobierno teme que fragmentar al CJNG detone una ola de violencia, advierte experto

El gobierno no actúa contra la cúpula del CJNG por temor a “una gran ola de violencia a nivel nacional”, señala experto en seguridad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Cuáles son los pendientes del gobierno al cierre de este 2025?

De acuerdo con Eduardo Guerrero, el tema de seguridad es un gran pendiente para el gobierno mexicano al término de este 2025, no obstante, reconoció la baja en materia de homicidios, “problema crónico tras la división de los carteles de la droga”.

En México el #CJNG está construyendo un gran monopolio criminal: @laloguerrero.



“El gobierno no ha querido arrestar a gente de la cúpula central del #CartelJalisco, porqué temen fragmentarlo y que eso se traduzca en una gran ola de violencia a nivel nacional”.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/rLINpWFKUd — Así Las Cosas (@asilascosasw) December 19, 2025

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el experto en seguridad consideró que la baja de homicidios es importante, y aunque “el gobierno ha señalado que la caída es del 37% si vemos los homicidios de 2024 contra los de 2025 tenemos una reducción del 18%, no del 37%”, no obstante reconoció “sin duda hay que aplaudírselo al gobierno”.

El segundo logro, “es que el gobierno evitó que la crisis de seguridad de Sinaloa se expandiera a otras regiones y contagia la violencia a otras zonas… ahora el reto es tratar de ser más eficaces en la reducción del homicidio en Sinaloa, que se ha ido expandiendo de Culiacán a otras zonas”.

El tercer logro dijo, “tiene que ver con la gran inteligencia de la presidenta Sheinbaum con el manejo de la relación con Estados Unidos que no solo superó las adversidades y el hostigamiento de Estados Unidos en relación con los aranceles y el tono del presidente Trump”, y además logró una iniciativa de colaboración muy importante, conocida como “Misión cortafuegos”, así como otras mesas de colaboración contra el combate de operaciones transnacionales y el combate al huachicol, que auguró “van a dar buenos resultados”.

TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch presenta Estrategia de Seguridad Nacional

¿Cuáles son los principales pendientes en materia de seguridad?

Y señaló que aunque la mayor influencia de inseguridad se encuentra en Sinaloa, hay otras ciudades como: Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana.

Reconoció el sistema de monitoreo y arresto de generadores de violencia, que ha ayudado mucho para detener la violencia, por lo que es “pendiente fundamental las desapariciones que sigue creciendo desafortunadamente y necesitamos mucho más trabajo”.

Afirmó que otro tema fundamental es la extorsión y aunque hay avances importantes como mayores penas y una línea de denuncia anónima, esto dijo, “tiene que traducirse en una baja”.

En el tema de las carreteras, el robo de mercancías y los secuestros exprés son muchos, sobre todo en las noches en tramos presuntamente seguros.

¿Por qué preocupa la expansión del CJNG?

En suma, dijo, un problema global es la expansión del CJNG, que es un reto colosal, “el gobierno no ha querido arrestar a gente de la cúpula central del CJNG porque teme fragmentarlo y que eso se traduzca a en una gran ola de violencia a nivel nacional”.

Por ello, dijo, el combate a este grupo criminal debería “hacerse en conjunto con Estados Unidos”, ya que consideró “es un tema para lo que resta del sexenio”.