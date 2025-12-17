Cepa H3N2 no puede convertirse en pandemia, la vacuna contra influenza sí protege: Infectóloga

Llamar a la cepa H3N2 supergripa, no ayuda al ánimo tras una pandemia, pero lo más importante es ocuparnos, este virus es una cepa a la que estamos expuestos, es decir que muchos de nosotros hemos formado anticuerpos y mucho más si nos vacunamos, y en este sentido esto imposibilita que se convierta en una pandemia, para ello debe ser un virus nuevo, afirmó la infectóloga, Brenda Crabtree.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, la infectóloga detalló que las cepas virales tienen cambios conformacionales y este virus puede eludir el sistema inmunológico, pero para nuestro organismo el virus H3N2 ya es conocido.

"Muchos de nosotros ya hemos formado anticuerpos de la cepa #H3N2 y más si nos vacunamos. Esto imposibilita que se convierta en una #Pandemia, porque para que haya una pandemia el virus tiene que ser completamente nuevo", @BrendaCrabtreeR.



¿La vacuna contra influenza protege ante la cepa H3N2?

Confirmó que la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente sí ofrece protección, pero puntualizó que “entre más tiempo tengas vacunado más probabilidad tienes de formar una buena cantidad de anticuerpos”, pues dijo, la vacuna predice cuál virus va a estar circulante.

El reducir la posibilidad de contagio en un 30% o un 70% es bueno para el sistema de salud.

¿Qué beneficios tiene la vacunación aunque exista contagio?

Resaltó que con base en estudios científicos está comprobado que todo aquel que está vacunado puede no evitar adquirir la enfermedad, pero está protegido contra la enfermedad grave y muerte, que es lo más importante.

“La vacuna no es inmediata, si hacen el hábito de vacunarse desde octubre, para diciembre ya están protegidos”.

