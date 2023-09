Equipo de Marcelo Ebrard niega que haya una ruptura con Morena

En Así el Weso, Daniel Sibaja, representante del equipo de Marcelo Ebrard, aseguró que no hay rompimiento con Morena, y negó que se vayan a ir del partido, ya que ellos no han traicionado los ideales del partido, luego de que este miércoles el excanciller anunció que no asistiría a la entrega de resultados debido a que la policía le negó la entrada a su equipo de representantes por denunciar la gran cantidad de irregularidades durante el conteo de boletas de Morena para elegir al candidato presidencial.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el militante de Morena señaló que mientras unos compañeros hacen guerra sucia, lo que a ellos los identifica como equipo es la conciliación, pues dijo, “así se construye la democracia, es parte de la lucha por el poder, siempre”.

“Nosotros pedimos que si la gente va a apoyar a otro candidato lo vamos a respetar, pero que lo haga con transparencia (...) Me parece que no debemos ir contra nuestros principios y moral", declaró.

Sobre lo ocurrido este martes en el último día del proceso interno, Sibaja aseguró que los dichos de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, son falsos, pues afirmó que él ni siquiera estaba presente. Explicó que ellos intentaron ingresar al WTC, ya que no había representantes de Marcelo Ebrard durante el conteo de boletas, y lo primero que hicieron fue informarle de la situación al presidente nacional de Morena.

Detalló que Mario Delgado y su equipo argumentó que sí había presentes dos personas del equipo de Ebrard en el lugar, sin embargo, los representantes del excanciller negaron que esas personas fueran parte de su equipo. Señaló que en consecuencia al intentar ingresar, mandaron a policías capitalinos a que les impidieran la entrada con la colocación de vallas y por tal motivo, decidieron retirarse del lugar.