Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes ya no recibirán los 2 mil 500 pesos en 2026? Esto se sabe de las bajas masivas

Muchas beneficiarias en el Estado de México del programa Mujeres con Bienestar dejarán de serlo a partir de 2026. Esto se debe a que, conforme a los requisitos del programa, varias mujeres que actualmente reciben el apoyo ya no cumplirán con los requisitos establecidos y, por lo tanto, dejarán de recibir los 2 mil 500 pesos bimestrales.

A esto se suma que la Secretaría del Bienestar realiza revisiones periódicas de los padrones de beneficiarios inscritos en los distintos programas sociales, que van desde pensiones hasta becas. Por esta razón, miles de mexiquenses podrían verse afectadas, ya que la cobertura de Mujeres con Bienestar aplica en los 125 municipios del Estado de México, entidad que cuenta con más de 16 millones de habitantes.

¿Quiénes perderán el apoyo de 2 mil 500 pesos en 2026?

Serán dadas de baja las mujeres que cumplan 60 años o más, ya que el programa establece de manera específica que solo pueden ser beneficiarias aquellas que tengan entre 18 y 59 años. Por lo tanto , quienes superen ese rango de edad dejarán de formar parte del padrón y perderán el apoyo, una medida que impactará a un gran número de beneficiarias en el Estado de México.

¿Cuáles son los requisitos de Mujeres con Bienestar?

El programa está dirigido a mujeres que se encuentran en condición de pobreza y con carencia por acceso a la seguridad social, y busca apoyarlas mediante transferencias económicas y servicios orientados al bienestar, por lo que si buscas registrarte toma en cuenta la siguiente documentación:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente (INE). Si no tienes, sirve una constancia domiciliaria con foto (no mayor a 30 días).

CURP (impresión reciente, máximo 30 días).

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet, etc., no mayor a 6 meses). Solo es necesario si tu INE no tiene tu dirección actual.

Formato Único de Bienestar (FUB): Es el documento que te llega por correo tras el pre-registro; debe ir impreso y firmado.

