Vivienda para el Bienestar: cuándo es el sorteo y cómo consultar resultados

Quienes resulten beneficiarios deberán seguir un proceso de validación de documentos y asignación del inmueble. Canva/INVI

La espera terminó para miles de familias. El programa Vivienda para el Bienestar confirmó que el sorteo para definir a los primeros beneficiarios se realizará hoy y mañana, marcando uno de los momentos clave del año para quienes buscan acceder a una casa o departamento con apoyo del gobierno federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna de la Vega Rangel, informó que al día de hoy el programa contempla 390 mil 763 viviendas, desarrolladas en coordinación con Infonavit, Fovissste y Conavi. De ese total, más de 6 mil 401 viviendas ya serán entregadas, y el resto se distribuirá gradualmente durante lo que queda del año.

¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?

De acuerdo con la funcionaria, los sorteos se llevarán a cabo hoy y mañana en 30 entidades federativas, abarcando 147 municipios y un total de 154 sorteos, con el objetivo de seleccionar a los primeros beneficiarios del programa.

Este mecanismo busca garantizar un proceso transparente y equitativo, priorizando a quienes cumplen con los criterios sociales establecidos.

¿Quiénes participan y cuántas viviendas se asignan?

Por su parte, Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), detalló que en uno de los ejercicios más recientes se registraron 444 familias para 256 viviendas disponibles.

Del total de inmuebles a sortear:

20% están destinados a jóvenes que estudian o trabajan

que estudian o trabajan 66 viviendas se asignan a adultos mayores y personas con discapacidad

se asignan a 139 viviendas entran directamente al sorteo general

Este esquema busca atender a sectores históricamente rezagados en el acceso a vivienda digna.

¿Cómo saber si saliste beneficiario?

Los resultados del sorteo de Vivienda para el Bienestar se darán a conocer a través de canales oficiales, generalmente mediante listas por folio o avisos directos a las personas seleccionadas. Las autoridades reiteran que no se solicitan pagos ni intermediarios para obtener una vivienda.

¿Qué sigue si resultas seleccionado?

Quienes resulten beneficiarios deberán seguir un proceso de validación de documentos y asignación del inmueble. Es clave respetar fechas y requisitos para no perder el apoyo.