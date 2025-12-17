Aranceles en México buscan proteger 350 mil empleos, advierte Marcelo Ebrard

“El objetivo estratégico de este paquete es proteger un número aproximado de 350 mil empleos”, afirma el titular de Economía tras implementación de aranceles.

Cuando la competencia internacional se realiza sobre bases justas, no se justificaría un arancel, pero cuando la estrategia de muchas marcas para ganar mercados al costo que sea, significa la promoción de productos por debajo del precio de referencia, los aranceles son necesarios, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras el anuncio de la aplicación de aranceles a países sin tratados comerciales con México.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el titular de Economía de México, señaló que dicha estrategia de algunos países, son tendencia de los últimos cuatro años, con respecto a siderurgia, principalmente, aceros, derivados que dejan en la vulnerabilidad a los empleos asociados a este sector.

¿Por qué se justifica la aplicación de aranceles?

La manera de remediar es el antidumping que se tiene que comprobar inicialmente, por lo que se aplica “una cuota compensatoria” y como es algo sistémico, una vez comprobada la irregularidad de un producto, se aplica un arancel. No obstante, se debe considerar el impacto en los precios.

“El objetivo estratégico de este paquete es proteger un número aproximado de 350 mil empleos”, resaltó que en los últimos 4 años hemos perdido en la industria automotriz como 100 mil empleos vinculados a la industria.

¿Qué sectores son los más afectados?

En la industria del acero vamos por una ruta parecida por el arancel al acero de México a Estados Unidos del 50%, en la industria textil se han perdido más de 120 mil empleos y calzado como 75 mil.

Detalló que hay cosas que se cambiaron en el paquete arancelario, porque de acuerdo con varias cámaras empresariales consultadas dijeron esto no lo puedo reemplazar en el corto plazo.

Finalmente, el titular de economía, reconoció que se debe cerrar la ventana de incertidumbre porque México necesita un mejor 2026.

