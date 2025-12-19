Ricardo Arjona anuncia regreso triunfal a México en 2026: El Estadio Banorte será el escenario de su “sueño no soñado”

Con una profunda muestra de gratitud hacia la Ciudad de México, Ricardo Arjona anunció a través de sus redes sociales su esperado regreso al país. El cantautor guatemalteco confirmó un concierto especial en el legendario Coloso de Santa Úrsula, para el próximo 2026.

Al DF le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Pensar en el Coloso de Santa Úrsula como el lugar donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. — Ricardo Arjona.

Acompañando su anuncio con un video que recorre puntos importantes para él en la capital, Arjona compartió fragmentos de su vida cuando apenas comenzaba su carrera y no recordó su estancia en el ahora Hotel Pisa, lugar que fue testigo del nacimiento de clásicos como “Historia de taxi”. Según relata, dicha canción fue inspirada por una petición de un taxista que lo llevó a su primer hogar en la ciudad.

El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más. — Ricardo Arjona.

Aunque la fecha exacta aún es un secreto, muchos esperan que su regreso sea entre agosto y septiembre de 2026, aunque nada es seguro.

