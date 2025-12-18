Caso Ernestina Ascencio: 18 años sin justicia por abuso y muerte en Veracruz

A 18 años de los hechos, el caso Ernestina Ascencio expone fallas en la investigación y atención a una mujer indígena en Oaxaca.

¿Cuántas Ernestinas Ascencio hay en México?

* El caso Ernestina Ascencio debió resolverse de inmediato, pero tomó 18 años

A inicios de 2007 Ernestina Ascencio sale de casa a labores de pastoreo en Veracruz, el Ejército coincidentemente había acampado cerca de su casa, desapareció, posteriormente aparece violada, la trasladan a un hospital en donde no se le da la atención adecuada y finalmente muere con ese relato, el presidente de la Asociación Perteneces, José Mario de la Garza recordó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkenin, el caso de esta mujer hablante de lengua náhuatl que debido su vulnerabilidad fue ignorada, revictimizada y alejada de la justicia.

¿Qué ocurrió con la investigación tras su muerte?

Se abrió una carpeta de investigación en Veracruz, tras la muerte de Ernestina, misma que se cierra en abril de 2007 y se determina que no hubo violación y que no pasó nada, señala el activista, sin embargo, dijo, “hay en este expediente peritajes que establecen que sí hubo una violación que hubo actos de tortura que cometieron militares que estaban acampando cerca de la casa y finalmente se dice: no vamos a ejercitar ninguna acción penal”.

El caso nunca llega a un juzgado se queda en la carpeta de investigación en la Agencia del Ministerio Público.

¿Por qué el caso llegó a instancias internacionales?

Posteriormente, se hace un esfuerzo para presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras 18 años, la narrativa de “no paso nada… se exonera a todos los militares”.

El caso, señalado por la presidenta Sheinbaum por haber ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón, habla de todas las personas de origen indígena que quedan abandonados, parece muy fácil que en México es muy fácil decir “no pasó nada, ya se cerró el caso, olvídense de justicia”, señaló.

En la Corte el seguimiento es complejo por el cúmulo de casos y procesos, en este caso el Estado falla y acepta la resolución de la Corte, sin embargo, la cuestión es cuántos casos como el de Ernestina Ascencio hay en México, cuántos casos pueden prosperar a partir de esto y con el nuevo esquema judicial, se cuestionó y resaltó “la quiebra de las fiscalías”.

