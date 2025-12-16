Disputa en el Congreso CDMX fue vergonzosa y el PAN no acompañó el presupuesto

Laura Álvarez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, se disculpó por la violencia en la tribuna, negó el acompañamiento al presupuesto 2026 y advirtió pérdida de transparencia con el INFO.

“Fueron las diputadas de Morena las que tronaron micrófonos, golpetearon, y lo que nosotros queríamos como PAN es que este instituto no se perdiera, no se perdiera la transparencia”, señaló la diputada del Partido Acción Nacional, (PAN) Laura Álvarez quien se disculpó por el altercado que se suscitó en el Congreso de la Ciudad de México, afirmando “eso no somos los diputados”, reconociendo que su trabajo es otro y lo ocurrido fue “vergonzoso”.

La diputada @laualvarez_80 confirmó que la riña dentro del congreso de la CDMX fue durante el dictamen sobre #InfoCDMX y no en la discusión del #Presupuesto2026 como señaló @RosarioMorales_ hace unos momentos en @asilascosasw.



En el Congreso de la CDMX se legisló la Reforma de Transparencia entre gritos, jalones y golpes. #AlAire 🎙️ @RosarioMorales_, diputada del @PartidoMorenaMx, en el congreso de la #CDMX.



¿Qué detonó el conflicto durante la sesión del Congreso?

La diputada recordó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que el sábado en Comisiones, se aprobó que el INFO CDMX sería un órgano tripartito, sin embargo “ayer le dicen al Coordinador de PAN, Andrés Atayde que habría una reserva y que el INFO sería unilateral y dependiente de la contraloría de CDMX”, cosa que dijo “tal vez Rosario no sabía esto”, refiriéndose a la diputada de Morena que les agredió.

¿Por qué el PAN decidió no acompañar el presupuesto capitalino?

Álvarez aseguró que pueden llegar a acuerdos políticos, “pero ayer fue algo que a nivel nacional exhibe una preocupación por hacer bien las cosas en la Ciudad ante personas que no entienden y no quiere dialogar”.

Pero señaló que Morena dijo “así se va a quedar, somos mayoría y la vamos a ganar en la votación” por lo que aseguró “no vamos a acompañar el proceso de la votación del presupuesto, porque no estamos de acuerdo” y adelantó que en enero se realizará el periodo extraordinario, por el rezago legislativo.

