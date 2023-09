Si no resuelven impugnación me iré de Morena: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard lanzó un ultimátum al partido Morena para que resuelva su impugnación al proceso interno, o de lo contrario abandonaría ese instituto político.

En un mensaje, el ex canciller fue claro al sentenciar que no se pueden permitir ni dar carta de naturalización a prácticas corruptas como el uso indebido de recursos, la cargada de gobernadores a un aspirante y hasta la amenaza a funcionarios si no apoyaban a Claudia Sheinbaum.

El ex canciller señaló que a partir del 18 de septiembre formalizarán su movimiento político nacional, sin embargo, apuntó, que aún deben deliberar sobre la forma en que se va a consolidar.

Finalmente, se dijo el hombre más fiel y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras que puntualizó que no le interesa una senaduría o algún otro cargo.