Trifulca en el Congreso CDMX fue por el presupuesto, la oposición fue la que violentó: diputada de Morena

“Todo era a favor del presupuesto, era lo más importante, ellos se subieron a tribuna a reventar la sesión, no fue tanto por el INFO”, acusó la diputada local de Morena, Rosario Morales, una de las protagonistas de la trifulca ocurrida en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México mientras se debatía el presupuesto capitalino.

En el Congreso de la CDMX se legisló la Reforma de Transparencia entre gritos, jalones y golpes. #AlAire 🎙️ @RosarioMorales_, diputada del @PartidoMorenaMx, en el congreso de la #CDMX.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/KyFsEAnMsw — Así Las Cosas (@asilascosasw) December 16, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Congreso de CDMX presupuesto económico 2026 por 313 mil millones de pesos

¿Qué originó la trifulca en el Congreso de la Ciudad de México?

En entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, la diputada morenista afirmó, “Yo nunca jalé, yo nunca golpié, mi intención fue calmar, la diputada Martha y yo estuvimos ahí para calmar, pero no escuchaban la tribuna no es para eso, no es para violentar, se les acabó el debate”.

¿Cómo respondió Morena a las acusaciones de violencia?

Morales, condeno los hechos afirmando “nuestro movimiento es pacífico”, y justificó “los medios, las redes sociales aumentan todo, lo que se debía era poner orden, la oposición subió u tomó la tribuna cuando ya había un acuerdo, nosotros loque queríamos era aprobar el presupuesto para la Ciudad de México”.

Síguenos en Google News y encuentra más información