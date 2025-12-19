El Taxi Tsuru de la CDMX llega a Hot Wheels: Guía para comprar la edición limitada este 20 de diciembre

Con una pieza única por su diseño, colores y lo que representa para la cultura del chilango, Hot Wheels estrena uno de sus lanzamientos más emblemáticos en México. Se trata de un auténtico taxi de la Ciudad de México inspirado en el Nissan Sentra SE-R ’91. Sí, leíste bien ¡el famosísimo Tsuru tiene su propio carrito coleccionable!

A través de redes sociales, el coleccionista y creador de contenido Marvin Bara anunció este lanzamiento. Según detalla, fue una propuesta suya hacia la marca, la cual finalmente aceptó para crear una edición limitada que seguro muchos capitalinos (que alguna vez nos subimos a uno) vamos a querer tener en la repisa.

¿Cómo es el Tsuru Taxi de Hot Wheels?

Esta unidad no es cualquier carrito de juguete. Viene con el sello del Red Line Club (RLC) de Hot Wheels, que es básicamente la “crema y nata” de Mattel, donde solo entran los modelos de alta gama y producción limitada.

El auto trae los icónicos tonos rosa y blanco que vemos diario en las calles, además de detalles como:

El código “HWMX 25” en los costados.

Empaque con capelo.

Unidades seriadas.

Tarjetón de circulación (no es broma).

Llega con detalles premium y un empaque pensado para lucirse en cualquier colección — Marvin Bara en Instagram.

Fecha de lanzamiento y dónde comprar el Hot Wheels del taxi de la CDMX

Si ya estás preparando la cartera, prepárate porque esta pieza de colección estará disponible únicamente a través de Mercado Libre a partir del 20 de diciembre.

Eso sí, te advertimos que debes ser muy rápido, porque esta edición solo cuenta con 3 mil 500 unidades. Considerando la nostalgia que nos da el Tsuru y la cantidad de coleccionistas que hay en México, lo más seguro es que van a volar en cosa de minutos.

