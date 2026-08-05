Tras un primer semestre de baja actividad económica, parece que viene el rebote: Julio Ruiz

La encuesta de expectativas de Citi saldrá la próxima semana, pero de acuerdo con el economista en jefe para México en Citi, hay datos que resaltar como el 3.0% de inflación subyacente. / Javier Ghersi

En el panorama del primer semestre la actividad económica bastante débil, pero una vez pasado este dato, parece ser que sí viene un rebote, de acuerdo con el IGAE, compartió el economista en jefe para México en Citi, Julio Ruiz, quien adelantó que la próxima semana se publica la encuesta de expectativas de Citi para la segunda mitad del 2026.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el economista detalló que la inflación anual, está cercana al 3.1%, la total y la subyacente a 3.90%, de estos datos resaltó que gran parte del movimiento se debe a la no subyacente es por el dato de frutas y verduras, pero la buena noticia de la subyacente es que se mantiene en 3.9%.

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El PIB por su parte se está descontando de cierta manera que sí va a haber expansiones , pero no serán suficientes para un crecimiento mayor de lo que muestra la mediana de 1.1%; por otro lado.

El tipo de cambio se ve llegar con una depreciación bastante limitada si observamos el dato en mercado que está alrededor de 17.4 pesos por dólar y vemos lo que se espera hacia el final del año que es de 17.9 lo que no obstante es relativamente estable.

Por último, respecto a la inflación se espera al final del año se ubique en 4.09% en la total y 4.10% en la subyacente.

"La buena noticia es que la inflación subyacente, la que es más estable, se mantiene en 3.9%, lo cual es una buena noticia."



🔴#AlAire | Julio Ruiz, economista en jefe de @Citi México, nos explica los posibles escenarios de Banxico y el panorama económico para el segundo… pic.twitter.com/NJYQoUrf4J — W Radio México (@WRADIOMexico) August 5, 2026

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Respecto al panorama sobre el T-MEC, dijo “no hay resultados concretos de estas reuniones, aunque hemos escuchado que hay progresos, lo cual nos dice que a incertidumbre va a estar ahí”.

Si hubiera algún acuerdo interino, se podría reducir la incertidumbre, pero se esperarían cambios concretos para el próximo año.

Viendo el desagregado del PIB, el sector servicios ha sido el principal motor de la economía por lo que podría ser motor relevante en la segunda parte del año. El sector manufacturas que había estado mermado por aranceles, tener claro cuáles son los aranceles que enfrentaremos daría una mejora en la expectativa del sector. Y en el caso del sector constructor, mermado por el cambio de la administración y la incertidumbre, podría tener más adelante una mejor expectativa.

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Finalmente, señaló respecto a tasa que el escenario que ve Citi es de un 6.50% los factores que podrían hacer que Banxico se desviara de esta prospectiva monetaria son tres:

Que la actividad económica permaneciera débil lo que implicaría que no hubiera exceso de demanda para presionar la inflación.

Que el tipo de cambio siga relativamente resiliente, porque gran parte de la mejora en la inflación subyacente ha venido de la inflación de bienes subyacente, asociada a la posición del tipo de cambio.

Que no tengas una reserva federal que no esté halcón.

Respecto al tipo de cambio, advirtió que el retraso de T-MEC, podría generar incertidumbre y el riesgo en la inflación está en manejar precios altos.

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