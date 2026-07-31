T-MEC: México se prepara para septiembre y espera mantener su conexión especial con EUA, afirmó Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard dijo que la posición en la que se encuentra México en este momento es una de las mas favorables respecto a los demás países como principal socio comercial de Estados Unidos.

Luego de seis rondas de negociación, los aranceles marcaron una nueva etapa en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, con un nuevo tramo previsto para septiembre, pasamos lo peor. Hay oportunidades de inversión. México va a jugar un rol importante en este nuevo encuadre de seguridad económica de Estados Unidos, muchas cosas se van a producir en México que se está manteniendo el clima de inversión extranjera; podemos ser razonablemente optimistas, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en entrevista para Negocios W# con Jeanette Leyva Reus.

México va a tener una oportunidad muy grande de preferencia y logística, la estrategia que ha seguido ¿la presidenta Sheinbaum ha dado buenos resultados, nuestras exportaciones han crecido y en el último trimestre la economía mexicana creció 1.2%, detalló el secretario.

🗣️“El horizonte es que podemos llegar a un nuevo acuerdo con EE. UU. sobre la base de las nuevas reglas que están impulsando.”🇲🇽🇺🇸#AlAire | Marcelo Ebrard @m_ebrard Secretario de Economía#NegociosW con @JLeyvaReus



🔊https://t.co/3yoO26E9b0 pic.twitter.com/eIFauNLvLq — W Radio México (@WRADIOMexico) July 31, 2026

Negociaciones comerciales y panorama de los aranceles

Al inicio de las conversaciones con Estados Unidos, recordó Ebrard, Trump dijo que iba a poner el 25% de aranceles, pero “actualmente la mayor parte de lo que exportamos no está sujeto a aranceles más menos el 85%”. A futuro dijo, “podemos llegar a un acuerdo sobre la base de nuevas reglas que están poniendo en práctica a su comercio con todo el mundo, un sistema mucho más proteccionista con criterios de carácter política”.

Detalló que el nuevo sistema arancelario de Estados Unidos “está diseñados por país, no es ni por producto, ni tiene que ver con calidad y precio, sino con el objetivo de que se importe menos a Estados Unidos; es otro sistema”.

Por lo que espera que en el mes de septiembre “lleguemos a un arreglo no son fenómenos de corto plazo, lo está implementando para largo plazo y va a trascender la administración Trump”.

TE PODRÍA INTERESAR: México busca mantener ventaja en el T-MEC y reducir aranceles a varios sectores

El titular de Economía resaltó que “la posición en la que nos encontramos en este momento es una de las mas favorables respecto a los demás países”, incluso citó la posición que dio el Financial Times que coloca a México “en una posición muy favorable”, por lo que recomendó que “México debe mantener esa posición cuando al mismo tiempo está creciendo su superávit con Estados Unidos” lo que consideró “el reto, porque somos el principal proveedor de Estados Unidos”.

Sobre la “conexión preferencial”, reconoció que “es un elemento de tensión que tengamos una posición preferencial por que aumenta el déficit de Estados Unidos que es la principal preocupación de Trump”.

Detalló que no obstante ser los principales socios comerciales de Estados Unidos, la administración Trump busca “el objetivo de retornar empleos e inversiones que se fueron los últimos 40 años a otros países del mundo” en el caso de la industria automotriz y armadoras intrínsecamente ligadas al acero y aluminio que dijo “son el centro de las condiciones del presidente Trump”.

Además del capítulo 232, dijo “ahora hay otro capítulo que es el 301, que hace alusión a las acciones en las cuales se han ido fundamentando estas condiciones” y sistemas de imposición de aranceles y resaltó:

“No estamos de acuerdo que sobrevivan sistemas de aranceles al mismo tiempo que tenemos un tratado que debería garantizar el comercio libre”; es donde estamos ahora y se traduce en la reducción o eliminación de los aranceles, señaló.

Asimismo, dijo “hay que tener presente que en los primeros días de agosto Estados Unidos dará a conocer sus resultados de las investigaciones al amparo de la 301 sobre exceso de capacidades en la que incluye 16 países entre ellos México, estamos atentos a qué van a decir”, por lo que se espera “que en septiembre mantengamos la conexión especial respecto a los demás competidores”.

TE PODRÍA INTERESAR: Crecimiento del PIB: economía mexicana avanzó 1.5% en el segundo trimestre de 2026

Inversión, industria automotriz y cadena de proveeduría

Marcelo Ebrard resaltó que “el sector que más ha crecido en el déficit de los Estados Unidos con respecto a México es el electrónica y computación por el auge de la IA, a ese sector Estados Unidos no le ha puesto arancel, aunque es el que más peso tiene en el crecimiento de su déficit con México y otros países como Taiwan, Vietnam, Indonesia, Tailandia, la India” y que “el elemento común es la preminencia de los conceptos geopolíticos y de seguridad económica por qué vas a ir a un escenario comercial y tecnológico de competencia cada vez más aguda con China”.

Sobre la inversión anunciada recientemente por KIA, el secretario Ebrard dijo que hay un proceso de cambio en la industria automotriz, por lo que se trabaja con las diferentes marcas para atraer a México lo que estamos importando, principalmente de Asia de consumo interno.

Asimismo, se busca reemplazar inversiones como GM en Toluca, para producir vehículos que hoy está importando de China, luego del proceso de cambio. Ahora llega KIA, con vehículo eléctrico y más accesible; “a nosotros nos interesan las baterías para fortalecer la cadena de proveeduría”.

Por ello aseguró que “Toyota no se va de México”, y las líneas de producción se van a sustituir teniendo como plazo el 2030 con inversiones derivadas de acuerdos comerciales con otras latitudes como el recientemente firmado con la Unión Europea, pues reconoció “nuestro potencial exportador se amplió y las empresas están aprovechando eso, una previsión del fenómeno que estamos viviendo”. Los aranceles México seguirán siendo un tema central en la agenda comercial bilateral.

TE PODRÍA INTERESAR: “Somos la frontera más segura”: Ronald Johnson destaca avances en seguridad entre México y EEUU