Examen presencial de ingreso a la UNAM tiene sesgos de género, clase, etnia y provoca estrés, señala experto en educación y evaluación

Luego de la recomendación de la Comisión Técnica de aplicar a 58 mil aspirantes aprobados a la UNAM un examen de control, algunos estudiantes han recurrido al amparo para evitar dicho examen. De acuerdo con el experto en educación y evaluación, Axel Meléndez, “el examen de ingreso a la UNAM tiene sesgos de género de clase y de etnia”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Areli Paz en ausencia de Carlos Loret de Mola, el experto en educación y evaluación afirmó que ésta debe ser constante, no debe determinarse por un examen de tres horas, refirió que el estrés es constante no solo el presentar el examen, sino el esperar los resultados por la individualización de la situación, de ahí que “muchas de las personas aspirantes que hayan sido seleccionadas y que se les haya asignado ese lugar previamente al examen d control estén pensando en no presentarlo o en ampararse”.

Más allá del estrés, dijo “van a concursar quienes se quedaron a uno o dos aciertos”, pero suponiendo que “una persona que sí fue honesta que participo en el examen y obtuvo su lugar, imagínate que ahora no se queda, imagínate el daño que le pueda ocasionar”.

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Asimismo, Axel señaló que “se está trasladando la responsabilidad final a las personas por lo que la UNAM debería reconocer su error”.

La evaluación es un problema de muchas dimensiones, este tipo e comparación con otras universidades nacionales o de América Latina “no es que ingresen los mejores, algunos ingresan con 45 aciertos y otros no se quedan teniendo 115”.

Solo se busca ordenar la demanda, por lo que no es solo la evaluación sino el número de lugares, por lo que se debe distribuir a los aspirantes.

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Ingresan más hombres que mujeres, de bachilleratos privados y no públicos y la calificación mínima para ingresar no existe, es necesaria una discusión más profunda y localizar rutas para que la IA no suplante la identidad. “De origen se debe discutir una evaluación estandarizada, por que un examen no puede definir el resto de tu vida”.

Finalmente dijo, “no hay que responsabilidad solamente a la UNAM, en otras instituciones también pasa” y aunque el rector se sienta agraviado “más que renunciar, lo que debe es rendir cuentas por una adjudicación directa a la empresa”.

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