IMSS: Hacia el nuevo Hospital General de Zona 80 Camas en San Quintín, Baja California – Contexto, desafíos y fortalecimiento reciente

Los retos específicos que se enfrentan en San Quintín no pueden desligarse de su contexto histórico y social. Para entenderlos y afrontarlos tenemos que partir del modelo de agroexportación que surgido en 1994, con la entrada en vigor del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA hoy TMEC) y su impacto en las comunidades.
Dicho modelo se sustentó en la reducción de costos de producción para elevar la competitividad de las agroexportaciones en los mercados del exterior, disminuyendo en extremo los salarios, los derechos sociales, las prestaciones laborales, los servicios de salud, entre otros.
Como resultado de esta visión, San Quintín ha sufrido históricamente un contexto de desigualdades estructurales y marginación que representan un desafío profundo en la construcción de un Estado social de derecho.
Si bien la llegada del IMSS-Coplamar en 1997 permitió ciertos avances, los servicios fueron limitados, aunado a que el modelo del cual se partió (por fuera del régimen ordinario) fue un reflejo de la época neoliberal, en la cual se asumía que la agroexportación y las actividades económicas en San Quintín se mantendrían bajo las dinámicas del mercado laboral informal. De ahí que los recursos se aterrizaran vía Ramo 19, siendo bajos frente a las necesidades reales de la población.
Fue hasta 2019, es decir, después de 22 años, que esta visión y estas dinámicas comenzaron a cambiar.
Esta transformación inició con el compromiso del Presidente López Obrador de reconocer los retos de San Quintín y ampliar los servicios de salud desde una perspectiva de derechos.
A partir de esta nueva visión, en 2020, a pesar de encontrarnos en plena pandemia, se comenzaron a palpar cambios muy importantes aún bajo el esquema de IMSS-Coplamar: la apertura de las primeras ampliaciones del hospital, los servicios de consulta externa y el acercamiento a la población de especialidades que por mucho tiempo habían sido necesitadas.
Fue precisamente en esta primera fase, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, que la capacidad del hospital se amplía de 30 a 60 camas y se fortalece con la central de enfermeras y el cuarto médico de guardia, que permitieron mejoras en la atención, aterrizando una inversión de 74.2 millones de pesos.
Derivado de estas acciones, la atención a las y los trabajadores agrícolas también se fortaleció a través de las áreas de hospitalización, las residencias médicas y el albergue comunitario.
En 2022, se buscó una nueva ampliación a través de un nuevo contrato, buscando fortalecer la capacidad de camas y quirófanos; sin embargo, dicha contratación fue rescindida en 2024, derivado del incumplimiento de obligaciones de la constructora.
Si bien algunos de los servicios tuvieron que reducirse durante los trabajos de remodelación, el hospital no vio interrumpidas sus operaciones y la unidad nunca cerró sus puertas; se tomaron medidas para que continuara brindando sus servicios a favor de la población y para transitar hacia una nueva etapa.
2) Transición de Coplamar al Régimen Ordinario
Hoy, bajo el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbam, el proyecto de fortalecimiento del Hospital de San Quintín ha sido retomado, bajo una nueva visión de seguridad social y un nuevo esquema para el desarrollo de infraestructura.
Esto a través de la transición del modelo Coplamar al Régimen Ordinario del IMSS, ampliando su impacto tanto en términos de cobertura como en capacidades, servicios y oferta de salud.
Para materializar esta visión y continuar haciendo frente a los retos históricos en San Quintín, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum emitió el compromiso 63 “Seguridad social a jornaleros agrícolas y pesca”, en el marco de las acciones para la construcción de una “República rural justa y soberana”, contempladas dentro de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación.
La visión de la que parte este compromiso es avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad social amplia, universal e incluyente, para San Quintín, que contribuya a resarcir la deuda histórica con las y los trabajadores agrícolas.
El antiguo modelo Coplamar, si bien permitía atender ciertas necesidades del ámbito rural, aún presentaba importantes limitaciones, derivadas de la etapa neoliberal, en la cual el conjunto de servicios ofrecidos a la población en San Quintín era sumamente restringido.
En julio de 2025, se da un paso importante en una nueva dirección. Con el decreto de extinción de Coplamar, se abre una nueva etapa para orientar los esfuerzos en San Quintín hacia la universalización y una oferta más amplia de servicios, tanto para derechohabientes como para población sin seguridad social.
Se fija entonces un nuevo proyecto: la reconversión del hospital al régimen ordinario (es decir, transitar del antiguo Hospital Rural a un Hospital General de Zona); pasando ahora a 80 camas, con consultorios de especialidad, instalaciones modernas, mayor tecnología, sillones de hemodiálisis y de quimioterapia, quirófanos y una sala de procedimientos mixtos, ampliando el alcance y la oferta de servicios en favor de la población.
De ahí la importancia de transitar del antiguo modelo Coplamar a la actual visión de seguridad social de la Presidenta Claudia Sheinbaum: porque no solo permitirá saldar una deuda histórica, sino también hará posible instalar una oferta integral de servicios de salud en San Quintín, para la atención de las y los trabajadores agrícolas y sus familias, gracias a su incorporación al régimen ordinario del IMSS.
A su vez, para que todo esto sea realidad de manera pronta y eficiente, se redoblaron esfuerzos en materia de infraestructura, con el respaldo de la SEDENA y la participación de ingenieros militares, quienes ahora están a cargo de la obra, lo que permitirá acelerar los avances, con una inversión de 595.3 millones de pesos.
3) Fortalecimiento de servicios
El Hospital General de Zona que hoy se construye en San Quintín contará, por primera vez en la historia, con servicios de quimioterapia, hemodiálisis, tomografía y mastografía, fortaleciendo significativamente la capacidad resolutiva de la unidad y evitará que las y los pacientes tengan que trasladarse a otras ciudades para recibir atención médica especializada.
Se contará también con servicios de laboratorio clínico, tomógrafo, mastógrafo, RX simples y ultrasonido, permitiendo agilizar los diagnósticos y la atención oportuna.
Sería injusto valorar a un hospital, al heroísmo de su personal, que lucha todos los días ante un contexto de décadas de abandono, sin considerar cuál ha sido su punto de partida.
Por supuesto que los retos de San Quintín no son sencillos; que persisten causas legítimas y pendientes; pero el cambio de rumbo que se ha logrado y, sobre todo, su incorporación al Régimen Ordinario, permitirá atender esos retos históricos y llevar a su población la justicia por tan tiempo anhelada.
Aunado a los servicios de salud, San Quintín contará con dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), como un modelo innovador que permitirá beneficiar por primera vez a la población en el ámbito rural a través de servicios integrales de cuidados y desarrollo para las niñas y niños.
Dichos centros tienen dentro de sus funciones principales respaldar de manera particular a las madres trabajadoras del campo, atendiendo a sus hijas e hijos desde los 43 días de nacidos hasta los cinco años, incluyendo la etapa de preescolar, brindándoles un espacio seguro para su desarrollo.
Los centros son parte del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente al desafío del trabajo no remunerado de las mujeres, en especial de las mujeres que trabajan en el ámbito rural en San Quintín, contribuyendo a su vez al desarrollo de la niñez desde la primera infancia.
4) El antes y el después en San Quintín
¿Con qué capacidades se cuenta actualmente? • Se cuenta con una capacidad instalada de 26 camas censables operativas y 9 camas no censables (35 en total).
Se cuenta con un área de procedimientos quirúrgicos y una cama de choque completamente equipada para la estabilización inmediata de pacientes en estado crítico.
La cartera de servicios abarca las especialidades troncales, atención médica continua, laboratorio clínico, farmacia y servicio de urgencias.
El Hospital cuenta también con un sólido soporte para la monitorización y soporte de vida, integrado por 5 ventiladores, 21 monitores de signos vitales y 6 carros rojos distribuidos estratégicamente en las áreas de mayor demanda
En términos del equipamiento también se cuenta con 2 máquinas de anestesia en óptimas condiciones operativas, un equipo de Rayos X portátil y 2 equipos de ultrasonido. ¿Con qué capacidades se contará como Hospital General?
Se ampliará su capacidad para contar con un total de 80 camas de hospitalización y 14 no censables (94 en total), para seguir atendiendo tanto a las y los derechohabientes como a la población que no cuenta con seguridad social.
La consulta externa integrará servicios de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Oftalmología, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología, Estomatología, Epidemiología, Salud en el Trabajo y Farmacia.
El área de hospitalización contará con atenciones en Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General y Pediatría.
Se contará con auxiliares de tratamiento en materia de CEYE, Cirugía General, Toco cirugía, Hemodiálisis y Quimioterapia.
Se contará también con auxiliares de diagnóstico en materia de laboratorio clínico, imagenología (incluyendo tomógrafo, mastógrafo y ultrasonido).
Se contará con áreas y servicios generales de conservación, caseta de vigilancia, cocina y comedor, almacén, baños, estacionamiento, entre otros.
5) Caso de fallecimiento de joven paciente
Finalmente, es importante aclarar, para evitar desinformación y tergiversación de los hechos, que las circunstancias del lamentable fallecimiento del paciente no guardan relación con limitaciones o condiciones del servicio hospitalario.
El hospital cuenta con instalaciones equipadas para la estabilización inmediata de pacientes en estado crítico, incluyendo los soportes de motorización, de vida y ventiladores.
El personal médico llevó a cabo un esfuerzo exhaustivo y multidisciplinario para salvar su vida, desde el ingreso del paciente y durante la intervención médica que se le realizó.
Dentro de las acciones para su atención, el paciente también fue intubado, fue conectado al ventilador mecánico y se le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por 4 ciclos.
A pesar de estos esfuerzos, lamentablemente no fue posible salvar su vida a causa del estado crítico en el que ingresó al hospital y posterior a las complicaciones que presentó durante su intervención, dado el impacto del accidente que había sufrido.
En cada paso del proceso y de sus atenciones, se proporcionó a su familia toda la información sobre su condición clínica, así como sobre los procedimientos a seguir, mismos que contaron con el consentimiento correspondiente.