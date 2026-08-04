¿Qué ocultan los contratos de Pegasus? Ordenan a la Sedena entregar versiones públicas de 2018 y 2019

Pegasus es un sofisticado software de espionaje y vigilancia creado por la compañía privada de seguridad israelí NSO Group. / eclipse_images

Tras un largo litigio, un tribunal colegiado confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe desclasificar y entregar la versión pública de los contratos firmados en 2018 y 2019 con la comercializadora Antusa para el uso del software de espionaje Pegasus, reveló José Flores, director de Comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en entrevista para “Así Las Cosas con Karla Santillán”.

José Flores detalló que Pegasus ha sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y funcionarios.

En 2017 se documentaron ataques contra comunicadores y activistas, mientras que en 2021 la investigación Pegasus Project identificó cerca de 50 mil números potencialmente intervenidos.

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¿Por qué la Sedena deberá transparentar esta información?

La investigación Ejército Espía en 2022 reveló nuevos casos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador operados por la Sedena, sumado a los indicios señalados por la Covaj en el caso Ayotzinapa.

El experto explicó que la Sedena intentó reservar la información alegando motivos de seguridad nacional tras haber negado inicialmente la existencia de las contrataciones.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó los registros y el INAI ordenó su apertura en 2023. Ante el desacato de las Fuerzas Armadas, el fallo judicial ratificó que se trata de datos de interés público e inatacables, abriendo un nuevo plazo para la entrega de los documentos.

Cuatro años después, sigue pendiente la entrega de las versiones públicas de los contratos relacionados con Pegasus. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó que la Sedena debe cumplir la resolución inatacable del INAI.https://t.co/vfiDPmZdYc pic.twitter.com/cRRLOZh0Ad — R3D (@R3Dmx) August 3, 2026

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¿Qué implica este fallo para la vigilancia y la transparencia?

José Flores enfatizó la urgencia de regular las herramientas de vigilancia militar, transparentar el gasto público y evitar el uso descontrolado de empresas fantasma en la adquisición de estas tecnologías, señalando que este fallo representa una oportunidad clave para que el gobierno federal demuestre con hechos su compromiso con la transparencia.

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