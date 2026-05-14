Sheinbaum rechaza perspectiva negativa de S&P sobre la economía mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la economía mexicana va bien y que le darán la vuelta a la calificadora Standard & Poor’s para que se dé cuenta que se equivocó, en su perspectiva.

¿Por qué Sheinbaum rechazó la perspectiva de S&P?

La Presidenta afirmó que en su reunión del miércoles con la Secretaría de Hacienda les dijo que los economistas “han de estar muy sorprendidos” porque la tasa de interés bajó a 6.5% y también la inflación.

Vean el peso hoy, está en 17.16, algo así, 17.22, con una tasa del 6.5 por ciento", dijo Sheinbaum.

¿Qué destacó sobre la economía y los combustibles?

Aseguró que mientras otros países enfrentan un desabasto de combustibles por la circunstancia internacional, México está desarrollando una economía fuerte.

“Nosotros dentro de esta circunstancia internacional donde otros países viven desabasto de combustibles, nosotros en esa circunstancia estamos desarrollando una economía fuerte”, — Aseguró la Presidenta

Además, también aseguró que las decisiones que se tomaron desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de impulsar a las refinerías han evitado el desabasto de combustibles ante el conflicto en Medio Oriente.