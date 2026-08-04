La transparencia no necesita propaganda, necesita instituciones que la cumplan: Julieta del Río

“Me impresionó la capacidad de mentir” , afirmó la excomisionada del INAI, Julieta del Río quien se dijo sorprendida por las declaraciones de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum señaló fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia y aseguró que “la transparencia no necesita propaganda, necesita instituciones que la cumplan”.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Areli Paz en ausencia de Carlos Loret de Mola, la experta en transparencia institucional aseguró que “el decreto -de transparencia firmado hoy por la Presidenta Sheinbaum- no es ninguna novedad, se dice que se van a publicarlos programas de auditorías, eso ya está en la Ley, se dice que los contratos se van a subir de manera mensual, los contratos estaban ahí se deben subir, yo no le veo ninguna novedad, al contrario le apostaría a que las reservas de información que de 13 subieron a 17 cuando desaparecieron al INAI, conceptos como paz social e interés del Estado es a donde se están yendo a clasificar la información”.

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A los dichos de la secretaria Buenrostro afirmó “tengo el oficio de cómo entregamos la Plataforma Nacional de Transparencia que se diga que constantemente estaba caída y que se entregó mal no tiene límite”.

Del Río resaltó las bondades de la plataforma que fue entregada el 10 de abril y de la que aseguró que era una herramienta de innovación en la que se invirtió y todo estaba organizado en su interfaz “se encontraba información de manera inmediata, ya no es así, está inaccesible”:

La consulta era muy fácil por que había un catálogo desplegado de sujetos obligados done las personas encontraban la entidad... Y nunca fue hackeada”. —

Por todo lo anterior, señaló “más allá de decretos…Yo solo hago un llamado a que se respete la Ley”, pues recordó que en un momento los proyectos emblemáticos era parte de Seguridad Nacional lo cual fue rechazado por la Corte.

Por ello exigió que no se puede reservar todo bajo el “concepto de seguridad nacional, hay causas que si se deben resguardar, pero hay versiones públicas”.

Finalmente aseguró que con el decreto “veo una narrativa confusa, quieren envolvernos, pero ahí está la Ley, que no escondan la información… no nos están haciendo un favor, todo lo que se ejerza con recursos públicos se debe publicar, es un derecho que tenemos como sociedad”.

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