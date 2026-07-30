Crecimiento del PIB: economía mexicana avanzó 1.5% en el segundo trimestre de 2026

El crecimiento del PIB de la economía mexicana mostró un mayor dinamismo durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un crecimiento de 1.5% respecto al periodo enero-marzo: INEGI FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El Producto Interno Bruto (PIB) de México ligó dos trimestres consecutivos de expansión, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos.

De acuerdo con el INEGI, el crecimiento del PIB de la economía mexicana registró un crecimiento de 1.5% respecto al periodo enero-marzo.

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El desempeño de la actividad económica fue impulsado por un avance generalizado de los tres grandes sectores productivos. Las actividades agropecuarias encabezaron el crecimiento con un aumento trimestral de 3.3%, seguidas por las actividades industriales, que crecieron 1.6%, y el sector servicios, con un incremento de 1.5%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

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Actividad productiva impulsa el crecimiento PIB

En su comparación anual, el crecimiento PIB también mantuvo una trayectoria positiva. El INEGI reportó un crecimiento de 0.5% entre abril y junio de 2026, con cifras originales, luego del avance de 0.2% observado durante el primer trimestre del año.

El dato supera las previsiones del mercado y confirma que la economía mexicana mantuvo un ritmo de crecimiento durante la primera mitad de 2026, apoyada por el fortalecimiento de la actividad productiva en los principales sectores del país. El crecimiento PIB refleja el desempeño positivo registrado durante la primera mitad del año.

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