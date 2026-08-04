San Quintín, la promesa que nunca llega, una investigación de Nayeli Roldán

La periodista Nayeli Roldán compartió en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el reportaje sobre una de las obras emblemáticas del primer gobierno a Cuarta Transformación, en Baja California, el Hospital de San Quintín que continúa como una promesa de campaña.

José Javier de 20 años, tuvo un accidente automovilístico el 8 de mayo de este año en San Quintín, Baja California. Fue trasladado al Hospital Rural número 69 del municipio. Su madre, Elizabeth lo acompañó toda la noche. Lo vio sangrar. Lo limpió ella misma. El médico le dijo que José Javier necesitaba ser intubado, pero el hospital no tenía ventilador. Ella perdió la noción del tiempo… Cuando por fin llegó el equipo, José Javier sufrió un infarto. Y luego otro y finalmente por la madrugada, murió.

El hospital de San Quintín ya había tenido una remodelación. El presidente Andrés Manuel López Obradora la inauguró el 26 de junio de 2021 . Aseguró que los más pobres recibirían la mejor atención. Primera promesa. Las obras costaron 74 millones de pesos. Según el IMSS, el hospital duplicó las camas, y eso “permitió mejoras en la atención”.

Aun así, Anahí, otra habitante de San Quintín, comprobó que el hospital fue insuficiente para atender el parto de su primera hija en 2022 . A los minutos de nacida, la bebé fue trasladada al Hospital General de Ensenada, a tres horas de distancia.

Después de un mes intubada, pudieron salvarle la vida. Meses después de eso, en diciembre de 2022, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que el Hospital de San Quintín tendría un nuevo quirófano, consultorios, tomógrafo… Segunda promesa.

🔴San Quintín: La promesa que nunca llega.



Los habitantes de San Quintín, Baja California viven con la promesa que recibirán atención médica "de primera".



El Hospital 69 ha recibido millones de pesos en cinco años, pero no tenía el ventilador que José Javier necesitaba para… pic.twitter.com/hIYe9Dp8sL — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 4, 2026

El IMSS contrató a la empresa Global Mexicana de Infraestructura por 209 millones de pesos. La obra debía estar lista nueve meses después, en agosto de 2023. No fue así. La empresa argumentó retrasos en el pago de anticipo. Y luego, todo se hizo más lento.

Supuestamente, debía haber 200 trabajadores en la obra, pero algunos meses sólo hubo dos personas para terminar un hospital.

Para diciembre de 2023 el hospital no tenía ni una cuarta parte de construcción. Por el incumplimiento, el IMSS rescindió el contrato en junio de 2024, cuando ya había pagado 37 millones de pesos a la empresa.

Para esta investigación se pidió postura al IMSS y explicó que “el hospital no vio interrumpidas sus operaciones y la unidad nunca cerró sus puertas”. Es cierto… Sólo que a veces no alcanza.

Cuando la bebé de Anahí cumplió un año en 2023, recayó. No podía respirar bien y en San Quintín le dijeron que era mejor llevarla al Hospital General de Ensenada.

Pero en San Quintín ni siquiera tenían eso.

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Este 21 de julio, dos meses después de la muerte de José Javier, el director del IMSS, Zoe Robledo, dijo que San Quintín tendrá un Hospital General de Zona que atenderá hasta cáncer, esa fue la tercera promesa.

En la respuesta a esta investigación, el IMSS dijo que el hospital quedará listo en seis meses.

Nayeli señala que mientras transcurren esos seis meses, y se cumple la promesa, las necesidades continuarán y Anahí espera su segundo hijo. El 26 de julio tuvo indicios de parto. La máquina de ultrasonido del hospital 69 no sirve, además, temían complicaciones. La enviaron a Ensenada. Fue falsa alarma. Pero cuando llegue el parto, no tendrá otra opción que el mismo hospital: el que en cinco años ha tenido tres promesas y 111 millones de pesos en obras. Ahora recibirá 595 millones de pesos para una nueva ampliación, a cargo de la Secretaría de la Defensa.

La promesa está desde 2021, cuando López Obrador dijo que tendrían atención médica de primera. Y la gente de San Quintín, como de tantos otros lugares del país, sigue esperando, concluyó.

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