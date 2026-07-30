¿Es un error cerrar todas las escuelas militarizadas? Especialista critica decisión de la SEP tras el Caso Dafne

En entrevista con Karla Santillán el especialista en temas educativos, Marco Fernández dijo que no todas las escuelas militarizadas tienen una formación violenta con respecto a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de clausurarlas por el caso Dafne.

Fernández comentó que las escuelas militarizadas son una disciplina, se caracterizan por enseñar, marchar, mayor ejercicio físico para los alumnos, tener una banda militar, pero de ahí a decir que es sinónimo de usar violencia para la formación no hay nada que lo sustente.

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El especialista en temas educativos informó que es responsabilidad de la autoridad municipal a través de Protección Civil regular de manera adecuada las instituciones, en el Caso Dafne, nadie hizo su trabajo para verificar como se operaba en el inmueble donde se impartían los cursos de verano; durante el ciclo escolar la escuela tuvo que ser supervisada por parte de la SEP, por eso hay supervisores que realizan visitas escolares.

“Cuando uno ve el oficio que mandaron ya a los estados la autoridad federal yo me preocupo mucho porque no mencionan en ningún lado cuál es la ley, cuál es el artículo específico sobre el cual ellos están solicitando el cierre de todos los planteles con la nomenclatura militarizada, porque decir que la ley no autoriza esto es un absurdo porque solamente hay dos tipos de modalidades, la pública o la privada, no es que la ley diga se autoriza la modalidad Montessori”. — Marco Fernández, especialista en temas educativos

¿Qué pasará con los más de 13 mil estudiantes afectados?

Fernández señaló que es preocupante lo que se hará con los casi 13 mil estudiantes que asisten a este tipo de planteles, entre escuelas de educación básica y media superior, sobre todo en Nuevo León y Guanajuato donde se encuentran la mayoría de los planteles que históricamente han recibido a 30 mil estudiantes que han tenido buenos resultados educativos.

“Es grave que la autoridad haga una acción de esta naturaleza, claro que debe de haber un castigo y ejemplar y se debe de cerrar un plantel que utilizó la violencia y ahí sí se violó la ley porque la ley claramente establece que la violencia no puede ser un método para la enseñanza y eso está muy claro en la Ley General de Educación y en la ley de protección de niñas, niños, niñas y jóvenes y de ahí insisto el problema es cuidar que ninguna escuela pública o privada ejerza la violencia como parte de su forma de enseñar”. — Marco Fernández, especialista en temas educativos

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¿Qué responsabilidades tienen las autoridades en el Caso Dafne?

El especialista en temas educativos mencionó que se debe aplicar la ley de mejor manera, con mayor claridad, la responsabilidad es de las autoridades que no realizan supervisiones adecuadas, “no han dado la cara”, ni han comentado nada sobre si se habían verificado las visitas periódicas donde pudieron haber encontrado que en el lugar se ejercía violencia.

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