Adiós a las escuelas militarizadas en México: SEP cancelará permisos y ordenará clausuras

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que en México no está autorizado ningún modelo de educación militarizada para niñas, niños y adolescentes y anunció que, antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027, las autoridades educativas revisarán las autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los planteles para impedir que operen escuelas militarizadas o bajo denominaciones similares.

¿Cuál es la postura de la SEP sobre las escuelas militarizadas?

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la educación en México debe estar basada en los principios de la Nueva Escuela Mexicana y rechazó cualquier práctica que normalice la violencia o el maltrato bajo el argumento de la disciplina.

“En la Secretaría de Educación Pública tenemos una convicción muy clara. La educación debe formar personas libres, críticas, solidarias y capaces de construir una sociedad más justa y en paz. En nuestro país no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.

La formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Ese modelo no forma parte del Sistema Educativo Nacional para niñas, niños y adolescentes.”

Mario Delgado informó que solicitó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar todas las autorizaciones y RVOE para garantizar que ninguna institución opere bajo denominaciones como “militarizada”, “castrense” o cualquier otra que haga referencia a un modelo educativo de carácter militar.

Sanciones y protección para los estudiantes antes del ciclo 2026-2027

“Ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse con el concepto de disciplina. En ejercicio de mis atribuciones, he solicitado a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar todas las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios para garantizar que, al inicio del siguiente ciclo escolar, el próximo 31 de agosto, ninguna institución opere bajo las denominaciones o modalidades militarizada, castrense o cualquier otra que haga referencia a un modelo educativo de carácter militar.

Este tipo de instituciones no tienen cabida en nuestro sistema educativo. Donde existan incumplimientos de esta disposición, se procederá conforme a la ley, se suspenderán sus actividades, se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización y se protegerá en todo momento el derecho de las y los estudiantes a continuar sus estudios, por lo que se les deberán entregar sus documentos educativos y reembolsar cualquier pago que hayan realizado.”

Delgado recordó que esta decisión está alineada con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la educación debe ser un espacio de libertad y no de violencia.

“Como lo ha señalado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la educación es construcción de libertad. No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana educa para el diálogo, la cultura de paz, el pensamiento crítico, la convivencia respetuosa y el colocar en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, con una formación humanista, científica, comunitaria y basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. A las madres y padres de familia les refrendamos el compromiso y voluntad política desde la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de México para garantizar que sus hijas e hijos estén protegidos en las escuelas.”

Con este nuevo mensaje, Mario Delgado reiteró que las revisiones se realizarán antes del 31 de agosto y advirtió que los planteles que incumplan la disposición enfrentarán procedimientos de suspensión, clausura o regularización, garantizando en todos los casos la continuidad de los estudios de las y los alumnos.

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