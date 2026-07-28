SEP avaló 62 escuelas militarizadas en todo el país; en Nuevo León hay 12, el mayor número

Con información oficial con vigencia al 2025, 37 bachilleratos, 16 secundarias, 7 primarias, un preescolar y una escuela de educación superior contaban con CCT de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha avalado 62 escuelas militarizadas en todo el paí s; la mayoría son bachilleratos públicos. Así lo demuestra el Catálogo de Centros de Trabajo, el listado oficial que concentra toda la información de los planteles educativos que operan oficialmente.

El secretario de Educación, Mario Delgado, dijo el pasado lunes 20 de julio que las escuelas militarizadas “no están autorizadas por la ley”, por lo que ni la SEP, ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) autorizan este tipo de modalidades.

Esto, tras la muerte de Dafne el 16 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, durante un campamento de verano.

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Sin embargo, de acuerdo con información oficial con vigencia a 2025, la dependencia a su cargo ha otorgado la Clave del Centro de Trabajo (CCT), es decir, el número de identificación que la acredita como escuela avalada oficialmente, a 37 bachilleratos, 16 secundarias, 7 primarias, un preescolar y una escuela de educación superior.

La mayor parte se concentra en Nuevo León, con 12 planteles pertenecientes al gobierno estatal, es decir, son de carácter público. Se trata del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo del Estado de Nuevo León, con sedes en 12 municipios como Monterrey, Linares, Juárez, Pesquería, Apodaca, entre otros.

De acuerdo con su página de internet, la institución es de “excelencia académica y disciplina”, donde los estudiantes reciben uniforme, alimentación y educación sin costo.

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En el apartado de preguntas frecuentes, se explica que los alumnos no reciben malos tratos, porque se trata de un un bachillerato de alto rendimiento, no un centro de castigo. En el que, además, pueden liberar la cartilla militar.

“Usamos la disciplina militarizada como una herramienta formativa para enseñar orden, puntualidad y respeto. Nuestro enfoque es el Liderazgo con Sentido Humano. Aquí formamos ciudadanos con carácter que saben mandar porque aprendieron a respetar las reglas”.

Se trata del reconocimiento oficial de la aplicación de técnicas castrenses para el centro educativo. Aunque el secretario Mario Delgado insistió ayer que “no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica, ni existe ninguna institución educativa de dicho tipo educativo que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar”.

Las otras entidades con más escuelas militarizadas son Tamaulipas con 6 planteles, donde ocurrió la muerte de Dafne; y Guanajuato, también con 6 planteles, como el Bachillerato Bivalente Militarizado “Batallón Primer Ligero”.

En el listado oficial también aparece la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc para impartir educación preescolar y secundaria. El alumno Erick Leonardo, de 13 años, murió durante el campamento que la institución organizó en Tepoztlán, Morelos, en abril de 2025. Entonces, el plantel fue clausurado y posteriormente retomó actividades en línea.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el niño murió por ruptura de vísceras.

Registros periodìsticos registraron que esa escuela tiene ocho denuncias por violencia contra menores, según informaron autoridades capitalinas en aquel momento.

En el listado también aparecen otros 46 planteles cuyo sostenimiento es “Presidencia de la República”, entre los que se encuentran sedes del Colegio Heróico Militar, la Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Aviación, entre otras, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

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