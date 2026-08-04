¿Cómo funcionará la nueva estrategia contra el despojo en CDMX? Claves del plan de Clara Brugada

No politizar el tema del despojo en la Ciudad de México fue el llamado que este martes hizo la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, al anunciar que será este miércoles cuando presente la “estrategia contra despojo” del gobierno capitalino.

Después que el Partido Acción Nacional en la Ciudad, anunció que impulsará una iniciativa en el Congreso local para crear juzgados especializados en casos de despojo de inmuebles, Brugada Medina señaló que fue ese instituto político el encargado del llamado cártel inmobiliario.

“De ese partido, son los líderes del cártel inmobiliario que le deben a la ciudad. que algunos de ellos están en la cárcel porque fue comprobado justamente esta situación de de cómo se operó para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta. Entonces, me parece que no se debe de politizar el tema de despojo”.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/SZjSTm8r6e — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

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¿Cuáles serán las nuevas medidas contra el despojo?

Después que se aplazó un día la presentación de la estrategia, Brugada Molina adelantó que serán 10 medidas para reforzar las acciones contra despojos.

“Desde 10 medidas concretas para que la gente pueda prevenir un despojo, también apoyo a los sectores vulnerables, las personas mayores que tienen miedo ante cualquier situación, medidas concretas de apoyo tecnológico para reportar cómo los tiempos para reducir la tensión en los temas de despojo con <b>protocolos únicos</b>, operaciones de <b>reacción inmediata</b> ante las denuncias”. —

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¿Qué acciones existen actualmente contra este delito?

Afirmó que fue la izquierda quien promovió reformas que convirtieron el despojo en delito grave con agravantes que llegan a los 23 años de cárcel y se instaló un gabinete sobre despojo para que distintas áreas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atiendan el problema.

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