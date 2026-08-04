Conflicto en Baja California: Ariadna Montiel pide calma a Marina del Pilar y Jaime Bonilla

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, hizo un llamado a la unidad y a mantener la calma a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y el ex gobernador Jaime Bonilla, por los constantes señalamientos entre ambos tras los audios difundidos donde la mandataria estatal refiere comunicación con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información a cambio de recuperar su visa.

En conferencia la Presidenta de Morena, indicó que si bien la militancia realiza el trabajo de informar a la población sobre el trabajo del partido y buscando combatir las noticias falsas.

“Nosotros mantenemos el llamado al respeto, al diálogo, pero que finalmente, pues, la gobernadora toma sus decisiones, nosotros hacemos el llamado al Partido del Trabajo, y lo que a nosotros corresponde es mantener este llamado porque la unidad nos hará fuertes. Y por otro lado, también he visto quienes aspiran a las coordinaciones, que también se han reunido o que se han reunido con Jaime Bonilla. Entonces, pues, un proceso de esta naturaleza también mantiene, pues, el ánimo en el territorio”. —

Ampliar

Te podría interesar: Jaime Bonilla afirma que presentó pruebas a AMLO sobre Baja California; Anticipa la detención de Marina del Pilar

¿Qué dijo Morena sobre la disputa entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla?

Ariadna Montiel explicó que el pasado fin de semana tuvo una plática con la mandataria estatal para hablarle de la importancia de continuar con el mensaje de unidad para continuar fuertes dijo, en las próximas elecciones ante ello confió que este asunto no les afectará.

“Yo creo que el pueblo de Baja California es un pueblo muy consciente, muy informado. Las encuestas nos dicen que vamos muy bien. De todos modos, nosotros no nos confiamos, estamos activos en territorio con esta convicción de estar combatiendo la desinformación. Y bueno, yo no puedo... Lo mío hacia el compañero Bonilla es un llamado, ¿verdad? Porque, bueno, él milita en el Partido del Trabajo y allá es donde le coordinarán el orden. Y en el caso de la gobernadora, personalmente, bueno, hemos tenido comunicación por teléfono, pues le he pedido que antepongan el proyecto de la 4º transformación por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues hemos mantenido este diálogo”.

Aunque fue cuestionada si considera que Jaime Bonilla debe ser sancionado por crear una división, insistió que le corresponde al partido aliado determinarlo aunque reiteró, lo importante será mantenerse unidos.

“Pues yo no puedo sancionar a alguien que no es de mi partido, ni lo quiero sancionar tampoco. Hemos insistido, ¿no?, que ellos mantengan el respeto, el diálogo, eh que además tengan eh pues un proceso de entendimiento que el proyecto está siempre primero. Así se lo he expresado yo personalmente a la gobernadora, con Jaime Bonilla pues no he hablado hoy en día, hace muchos años, hace 7 años que no coincido con él. Con el PT eventualmente hablamos, está la mesa coordinada por Sitlali, que es la mesa de la coalición, que es ahí donde se van comentando asuntos, ¿no? De diversa índole, pero no, bueno, vamos muy bien también con los aliados”.

También puedes leer: ¿Qué pasó entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla? La disputa por las filtraciones escala en Baja California

¿Qué respondió sobre las versiones relacionadas con el FBI?

Por cierto, que dijo desconocer si Jaime Bonilla es un informante del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) como han señalado algunas publicaciones de medios del país vecino.

“Son esos señalamientos y nosotros no vamos a actuar bajo solamente el señalamiento de alguien. Yo, la verdad, no había escuchado eso que tú planteas, pero son esos señalamientos a propósito de hablar de la verdad. Lo que hacemos es un llamado a la unidad y que no sean estas narrativas que se quieran construir a favor o en contra de alguien, entonces creo que lo que nos corresponde a nosotros es siempre llamar a la unidad, mantener la calma. Eso sí, mucho trabajo en el territorio”.

Aclaró que no ha tenido acercamiento alguno con Jaime Bonilla y reiteró su pronunciamiento que siga el diálogo entre los propios militantes de Morena y los integrantes de los partidos aliados para continuar con un movimiento fuerte.

Síguenos en Google News y encuentra más información