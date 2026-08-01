Continúan las detenciones por el delito de despojo en CDMX

Dos de los cuatro detenidos de entre 21 y 62 años cuentan con antecedentes penales, por delitos diversos, entre ellos allanamiento de morada.

Cuatro hombres fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuando presuntamente intentaban apropiarse de un inmueble ubicado en calles de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

Fue durante un operativo que oficiales de policía del Centro de Comando y Control (C2) Sur, alertaron a los policías del cuadrante, de dos hombres en actitud inusual que cambiaban las chapas de un predio localizado en la avenida Américas y la calle Manuel Acuña, a donde se dirigieron de inmediato.

Al llegar al sitio, los policías observaron a cuatro sujetos que con apoyo de un desarmador y unas pinzas cambiaban las chapas y las cerraduras de las puertas, visiblemente nerviosos, cayeron en contradicciones cuando fueron cuestionados por los elementos de la SSC, los presuntos delincuentes y no pudieron acreditar la propiedad del inmueble.

Los cuatro sujetos fueron detenidos y se les aseguraron un desarmador de punta plana con mango amarillo y unas pinzas de presión color metálico.

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A los detenidos de 21, 37, 42 y 62 años de edad, fueron notificados de sus derechos de ley y presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Durante el registro de los detenidos, las autoridades constataron que uno de los sujetos de 37 años de edad, cuenta con una carpeta de investigación por el delito de allanamiento de morada en el año 2023 y una presentación al Juzgado Cívico, por Impedir el libre tránsito de las personas, en el año 2018.

Asimismo, otro de los detenidos de 42 años de edad, cuenta con dos carpetas de investigación por lesiones, en el año 2022.

A la fecha 1 mil 846 carpetas se han abierto en la Ciudad de México por el delito de despojo en lo que va del año, por lo que las autoridades hacen un llamado, si usted reconoce a los detenidos, denuncie.

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