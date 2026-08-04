UNAM publica los lineamientos del examen de control 2026; Así sabrás si debes presentar la prueba presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los lineamientos para la aplicación del examen de control presencial que se realizará como parte del proceso extraordinario de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de las irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado en línea.

En un comunicado institucional publicado en la Gaceta UNAM, la Universidad informó que la convocatoria no será pública ni general, sino que cada aspirante que deba presentar el examen recibirá de manera individual la información sobre fecha, horario y sede a través de la plataforma “Tu Sitio” de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Además, se habilitarán sedes tanto en la Ciudad de México como en otras entidades del país para facilitar la aplicación de la evaluación.

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¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control presencial?

La UNAM reiteró que el examen de control forma parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de admisión, con el objetivo de garantizar la equidad, la certeza académica y la confiabilidad de los resultados del concurso de selección.

La institución también confirmó que se fortalecerán y agilizarán los procesos administrativos para la entrega de documentos e inscripción de las y los estudiantes de nuevo ingreso, una vez concluida la evaluación extraordinaria.

La decisión se deriva de la revisión realizada tras el primer examen de ingreso en línea de la historia de la UNAM. Especialistas detectaron patrones estadísticos atípicos en los resultados, lo que llevó a la Universidad a conformar una Comisión Técnica integrada por expertos, suspender temporalmente el proceso de inscripción y ordenar la aplicación de un examen de control presencial para alrededor de 58 mil aspirantes.

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¿Dónde se publicará la información para los aspirantes?

Como parte de estas medidas extraordinarias, la UNAM recorrió el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso al 31 de agosto, mientras que el resto de la comunidad universitaria iniciará actividades el 17 de agosto, con el propósito de concluir el proceso de admisión con plena certeza jurídica y académica.

La Universidad insistió en que toda la información oficial relacionada con el examen de control se difundirá únicamente a través de sus canales institucionales y exhortó a las y los aspirantes a consultar de manera permanente “Tu Sitio”, donde se publicarán las convocatorias individuales y las instrucciones para presentar la evaluación.

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