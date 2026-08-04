¿Más transparencia o más opacidad? Kenia López critica el nuevo decreto por el uso de la seguridad nacional

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, demandó que, tras el decreto presidencial en materia de transparencia, no se utilice como pretexto la “seguridad nacional” para negar información gubernamental, pues debe privar la rendición de cuentas en el gasto público.

En conferencia de prensa, la legisladora del PAN, consideró que nunca debe ocultarse información gubernamental a los ciudadanos de manera automática.

“Debemos asegurarnos que, la seguridad nacional sea invocada únicamente como excepción debidamente fundada y justificada y nunca que, con el pretexto de ser información de seguridad nacional se niegue de manera automática esa información a los ciudadanos”.

La consulta sobre los lineamientos para la protección de las audiencias es una oportunidad para defender la libertad de expresión.



* La democracia necesita audiencias protegidas y también medios libres, periodistas independientes y una sociedad con acceso a información plural.… pic.twitter.com/uxIwQ2t0Uw — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 4, 2026

¿Por qué considera necesaria una instancia independiente?

De hecho, Kenia López Rabadán se pronunció por contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información sigue siendo indispensable, especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades.

Dijo que la opacidad y la falta de transparencia abre espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder.

Por lo que, todo servidor público que maneje recursos del erario debe rendir cuentas con absoluta transparencia, pues ya basta de ver a políticos enriquecidos de manera inexplicable.

“No puede haber excesos ni abusos; no puede haber patrimonios inexplicables de los políticos o los servidores públicos en ningún espacio del poder público. Es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido cómo, cuándo y en qué se gasta. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios”.

FOTO: Jaime Obrajero Ampliar

¿Qué ocurrirá con la iniciativa sobre transparencia?

La presidenta de la Cámara de Diputados celebró que el anunció de Claudia Shienbaum no quede en un simple decreto presidencial, sino se presente una iniciativa de ley que modifique la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y que cuando sea recibida formalmente en la Cámara de Diputados, se analizará junto con las demás iniciativas que han presentado los distintos grupos parlamentarios y así contribuir a un debate amplio, responsable y, sobre todo, serio de este importante tema.

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