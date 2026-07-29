Despojo en CDMX sigue al alza: Iztapalapa y GAM concentran más carpetas

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, PAN CDMX, aseguró que la estrategia del Gobierno capitalino para combatir el delito de despojo CDMX no ha dado resultados, al señalar que durante el primer semestre de 2026 las denuncias por ese ilícito aumentaron 3.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el partido informó que entre enero y junio de este año se iniciaron mil 966 denuncias por despojo en la capital del país.

Indicó que las alcaldías con mayor incidencia fueron Iztapalapa, con 291 casos, y Gustavo A. Madero, con 217 denuncias.

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¿Qué críticas hizo el PAN a la estrategia del Gobierno capitalino?

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, sostuvo que los resultados reflejan el fracaso del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, anunciado por el Gobierno de la Ciudad en julio de 2025, y exigió una estrategia más efectiva para proteger el patrimonio de las familias.

Además, señaló que entre enero de 2020 y abril de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió más de 25 mil carpetas de investigación por despojo, pero únicamente se registraron 463 detenciones, lo que, afirmó, evidencia altos niveles de impunidad.

Tu colonia podría cambiar para siempre… por decisión de personas que ni siquiera viven ahí.



El gobierno de la CDMX quiere que cambios de uso de suelo puedan aprobarse con “asambleas a mano alzada”, abriendo la puerta a que intereses ajenos definan si a lado de tu casa se… pic.twitter.com/7b1lNkRi8K — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) July 29, 2026

¿Qué propone el PAN para combatir el delito de despojo?

El PAN recordó que en el Congreso de la Ciudad de México ha promovido reformas para endurecer las sanciones por ese delito, particularmente cuando exista violencia, simulación de actos jurídicos, participación de grupos delictivos, afectación a personas adultas mayores, suplantación de identidad o intervención de servidores públicos.

La diputada Daniela Álvarez reiteró que Acción Nacional continuará acompañando a las víctimas de despojo y exigiendo que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

En tanto, el diputado local Federico Chávez aseguró que el grupo parlamentario seguirá impulsando modificaciones legales para fortalecer la protección del patrimonio de las familias y demandó que la Fiscalía capitalina actúe con mayor eficacia en la atención de las denuncias.

El PAN también respaldó el posicionamiento emitido por la Alcaldía Benito Juárez tras los recientes casos de despojo denunciados en la colonia Del Valle y pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar las investigaciones correspondientes para garantizar la protección del patrimonio de los capitalinos.

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