PAN CDMX lanza Plan Antidespojo frente a la ola de invasiones de viviendas en la capital

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) presentó una estrategia de choque enfocado en el antidespojo de viviendas con el que busca fortalecer la protección del patrimonio de las familias capitalinas mediante reformas legales, acompañamiento jurídico permanente y una red de coordinación con autoridades.

En conferencia de prensa, la presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó que el partido acompañará a las víctimas de estos delitos, señalando que la problemática creció en la Ciudad de México ante la inacción de las autoridades y la presunta complicidad de servidores públicos.

“Hay muchas familias en todas las alcaldías que viven con miedo, con la incertidumbre de que de un día para otro puedan perder el patrimonio que construyeron durante años sin que las autoridades hagan algo para protegerlas”, señaló la dirigente.

Propuestas legislativas y asesoría jurídica gratuita

Como parte de la estrategia integral de antidespojo de viviendas, Acción Nacional anunció la creación de un mecanismo de atención ciudadana a través del portal www.pancdmx.org.mx, donde las personas afectadas podrán registrar sus casos y recibir acompañamiento jurídico especializado.

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En el ámbito legislativo, impulsarán en coordinación con la Cámara de Diputados reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la restitución inmediata de los inmuebles.

Asimismo, buscarán que el Registro Público de la Propiedad responda solicitudes de información en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Los legisladores también plantearon la creación de juzgados especializados en el delito de despojo con atención permanente, además de una mesa de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Estrategia territorial y cifras del delito en la capital

El diputado local Federico Chávez Semerena detalló que las acciones para el antidespojo de viviendas contemplan la integración de grupos vecinales con autoridades de seguridad, recorridos en colonias con alta incidencia y la instalación de luminarias y cámaras de videovigilancia en propiedades vulnerables, especialmente las habitadas por adultos mayores.

Por su parte, el diputado federal Federico Döring advirtió que los grupos delictivos recurren a juicios simulados y engaños legales para apoderarse de inmuebles.

Recordó que, según cifras de Acción Nacional, entre 2019 y 2024 se iniciaron 23 mil 937 carpetas de investigación por este delito en la capital.

Las diputadas Daniela Álvarez y Laura Álvarez Soto, junto con el legislador Andrés Sánchez Miranda, coincidieron en colocar a las víctimas al centro de las políticas públicas.

Finalmente, anunciaron que para el Presupuesto de Egresos 2027 solicitarán más recursos para vigilancia y protección patrimonial en las 16 alcaldías.

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