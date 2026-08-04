Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, como resultado de trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control, se concretó el cierre del Pozo Krem-1, el cual ya no presenta flujo en superficie.

Con ello, concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo y se dará continuidad, en las zonas aledañas, al programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos, en coordinación con las autoridades correspondientes y en diálogo permanente con las comunidades, como se ha realizado hasta ahora.

MX- El Programa de Atención de Afectaciones continúa / Gobierno Ampliar

Pemex mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos a través de sus Unidades Médicas Móviles, brindando atención de manera ininterrumpida a más de 45 comunidades.

MX- Pemex mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos / Gobierno Ampliar

Asimismo, avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista.

En apoyo a la educación, Pemex hizo entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas.

MX- Pemex hizo entrega de mobiliario escolar nuevo / Gobierno Ampliar

En materia de infraestructura, concluirá en breve la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros, del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino.

De forma paralela, se han entregado al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales, así como una unidad de desazolve tipo Vactor y una pipa de 10 mil litros, y se realizó donación de combustible para la operatividad local.

El Programa de Atención de Afectaciones continúa con las brigadas en campo para la integración de expedientes y el mapeo de daños por zonas, con el fin de brindar una respuesta ordenada a cada caso.

Con estas acciones, Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades y las comunidades para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.