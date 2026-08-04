Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas
Pemex concreta el cierre definitivo del Pozo Krem-1. Con la contingencia bajo control, inicia la fase integral de saneamiento ambiental, obras de infraestructura y apoyo social en más de 45 comunidades de Las Choapas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, como resultado de trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control, se concretó el cierre del Pozo Krem-1, el cual ya no presenta flujo en superficie.
Con ello, concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo y se dará continuidad, en las zonas aledañas, al programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos, en coordinación con las autoridades correspondientes y en diálogo permanente con las comunidades, como se ha realizado hasta ahora.
Pemex mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos a través de sus Unidades Médicas Móviles, brindando atención de manera ininterrumpida a más de 45 comunidades.
Asimismo, avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista.
En apoyo a la educación, Pemex hizo entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas.
En materia de infraestructura, concluirá en breve la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros, del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino.
De forma paralela, se han entregado al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales, así como una unidad de desazolve tipo Vactor y una pipa de 10 mil litros, y se realizó donación de combustible para la operatividad local.
El Programa de Atención de Afectaciones continúa con las brigadas en campo para la integración de expedientes y el mapeo de daños por zonas, con el fin de brindar una respuesta ordenada a cada caso.
Con estas acciones, Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades y las comunidades para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.