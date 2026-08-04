Pronóstico del clima para CDMX y Edomex: Conagua informa cómo estará el tiempo este miércoles 5 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer el pronóstico del clima para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. La dependencia prevé un día con ambiente fresco durante las primeras horas, incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico regional para el Valle de México, la temporada de lluvias continuará dejando condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana predominará un cielo parcialmente nublado con presencia de bruma en algunas zonas, mientras que por la tarde aumentará el potencial de precipitaciones tanto en la capital del país como en municipios mexiquenses.

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles 5 de agosto?

Para la Ciudad de México, el SMN pronostica una temperatura máxima de entre 27 y 29 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados. Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Conforme avance la jornada, aumentará la nubosidad y se prevén chubascos y lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos puntos de la capital. Además, se espera viento del sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima para el Estado de México este 5 de agosto

En el Estado de México, las condiciones serán similares, aunque con temperaturas más bajas debido a la altitud de varias regiones de la entidad. Para Toluca, por ejemplo, se esperan temperaturas máximas de 22 a 24 grados y mínimas de 7 a 9 grados.

Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos en diferentes municipios mexiquenses, principalmente en zonas altas y del suroeste del estado. Estas precipitaciones también podrían presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

Recomendaciones por lluvias para CDMX y Edomex

La Conagua recordó que las lluvias propias de la temporada pueden ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas, especialmente cuando las precipitaciones son de mayor intensidad.

Ante este panorama, se recomienda:

Llevar paraguas o impermeable si realizarás actividades al aire libre.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Mantener limpias coladeras y desagües cercanos al domicilio.

Conducir con precaución, disminuyendo la velocidad por pavimento mojado.

Estar atento a los avisos emitidos por el SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil.

El organismo también informó que las lluvias previstas forman parte de los sistemas meteorológicos que afectan al país durante esta semana, por lo que las condiciones podrían modificarse conforme evolucionen dichos fenómenos. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de salir de casa, especialmente si se tiene previsto viajar dentro del Valle de México.