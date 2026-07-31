¿Cómo reportar una invasión de casa en CDMX? El llamado de Brugada a denunciar entre vecinos / FG Trade

No habrá ni tregua ni impunidad en contra del despojo de viviendas, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien dijo que el próximo miércoles anunciará nuevas medidas para combatir este delito.

“En esta ciudad hay cero tolerancia al despojo”, indicó.

Frente a habitantes de la Unidad Habitacional Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa, la mandataria se comprometió a defender al patrimonio de los capitalinos “con toda la fuerza de las instituciones”.

Dio a conocer que hasta el momento se han devuelto a sus legítimos propietarios 300 inmuebles que habían sido invadidos por delincuentes.

“Con toda la fuerza de las instituciones defenderemos el patrimonio y la propiedad que millones de familias han construido durante décadas con sudor, trabajo, sacrificios y esfuerzos”, señaló.

¿Qué pidió a los vecinos de la Ciudad de México?

Actuaremos de manera inmediata “ante cualquier caso de despojo en esta ciudad, no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretende enriquecerse mediante el fraude el abuso o la ilegalidad nos encontrará enfrente”, retó.

La mandataria hizo un llamado a todos los capitalinos para que cuando vean que alguien se mete en una propiedad que no es suya lo informen de inmediato al gobierno de la Ciudad de México.

Y es que dijo que son los propios vecinos los que conocen quienes son los verdaderos propietarios de un inmueble.

“Hago un llamado porque ustedes saben todo saben quién vive en cada departamento, en cada piso; saben lo que sucede ustedes más que nadie conocen lo que sucede. A veces dicen: yo no me quiero meter en líos, no me quiero meter en problemas, pero cuando haya un caso de estos vamos simplemente a decirle a las autoridades para que ustedes dejen de de estar al frente y podamos intervenir”.

¿Qué informó sobre las unidades habitacionales?

Clara Brugada asistió a la Unidad Habitacional Cuitláhuac para hacer entrega de los trabajos de rehabilitación de los edificios que integran el complejo.

Ahí informó que en lo que va de su gobierno se triplicó el recurso que el gobierno destinaba al mejoramiento de unidades habitacionales.

Llevamos en 2 años destinando mil 200 millones de pesos de pesos a este tema porque “más del 30% de la población vive en unidades habitacionales”.

En estos dos 2años hemos atendido a 4 mil 388 unidades habitacionales en toda la Ciudad de México.

Desde la UH Cuitláhuac en Iztapalapa, y en una entrega conjunta de las Unidades Villas Estrella 1, Frente 7 Sección 7 y Santa María #31, supervisamos y entregamos las obras del programa #OTOCH de Mejoramiento de Imagen Urbana: edificios renovados y llenos de color con hermosos… pic.twitter.com/q35sRodBWa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 31, 2026

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