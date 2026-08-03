Entró en vigor la jubilación anticipada: Sheinbaum otorga el retiro a los 54 a las nacidas en 1977

El nuevo programa de jubilación anticipada entró en vigor tras el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajadores del Estado.

Las mujeres nacidas en 1977 crecieron pensando que les tocaría trabajar en el servicio público prácticamente hasta los 60 años, como ocurrió con muchas generaciones anteriores. Sin embargo, las reglas cambiaron y ahora ese panorama es distinto para quienes forman parte del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

Se trata de una de las generaciones que podría beneficiarse con una edad de jubilación más baja dentro del calendario de transición previsto por el decreto. Hoy en W Radio hablamos precisamente de este tema.

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Jubilación anticipada entra en vigor: la carambola de la Generación del 77

Para las trabajadoras nacidas en 1977 que pertenecen al régimen del Artículo Décimo Transitorio, hacer cuentas sobre el retiro ya cambió por completo. El calendario reduce de manera gradual la edad mínima de jubilación y podrán solicitar su retiro cuando alcancen los 54 años.

Pero no es así de fácil como se escucha.

Primero hay que entender que esto ocurre porque quienes nacieron en 1977 cumplirán 54 años durante el periodo en el que el calendario ya contempla esa edad mínima para las mujeres. No obstante, el año de nacimiento por sí solo no otorga el derecho a jubilarse, ya que también deben cumplirse los requisitos de antigüedad establecidos en la legislación: 28 años de servicio.

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El efecto dominó de la jubilación anticipada de Sheinbaum: otros grupos beneficiados

La reducción gradual de la edad mínima no beneficia únicamente a las personas nacidas en 1977 porque el decreto establece, como ya mencionamos, un calendario que irá disminuyendo ese requisito para las y los trabajadores del ISSSTE que permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio que queda así:

Entre 2025 y 2027, la edad mínima de jubilación es de 58 años para los hombres y 56 para las mujeres.

Posteriormente, entre 2028 y 2030, la edad baja a 57 años para los hombres y 55 para las mujeres.

Después, entre 2031 y 2033, el requisito disminuye a 56 años para los hombres y 54 para las mujeres.

Finalmente, a partir de 2034, la reducción llegará a su punto definitivo y la edad mínima quedará establecida en 55 años para los hombres y 53 para las mujeres. Esto es lo que llamamos aquí como un “efecto dominó”.

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