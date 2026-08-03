Licencia de conducir permanente en 2027: ¿CDMX ampliará el programa para el siguiente año?

La Ciudad de México ya aclaró si la licencia de conducir permanente seguirá disponible en 2027 o si el programa concluirá al finalizar 2026.

La licencia de conducir permanente se volvió uno de los trámites más cotizados en la Ciudad de México, pero todavía hay un buen de automovilistas que siguen con la duda de si el programa va a seguir en 2027. Las autoridades capitalinas ya aclararon qué onda con este documento y confirmaron qué va a pasar cuando termine el plazo.

¿CDMX ampliará el programa de licencia de conducir permanente para 2027?

No. Hasta ahorita, el Gobierno de la Ciudad de México no tiene pensado alargar el programa de licencia de conducir permanente más allá de 2026. El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, informó hace una semana que este esquema dejará de emitir nuevas licencias a partir de 2027, así que si la quieres, más vale que le metas velocidad y hagas el trámite antes de que se acabe el año.

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¿Qué pasará con la licencia permanente a partir del 1 de enero de 2027?

Si ya tienes tu licencia permanente, ya estás del otro lado, seguirá siendo válida. Lo que sí se acaba es la oportunidad de sacar nuevas licencias bajo esta modalidad. O sea, quienes alcancen a terminar el trámite antes de la fecha límite se quedan con el beneficio para siempre; quienes lo dejen pasar, se van a quedar, como dicen, “chiflando en la loma”, a menos que más adelante salga otra vez el programa.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente?

La fecha límite para solicitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México es el 31 de diciembre de 2026.

A partir del 1 de enero de 2027, este documento dejará de emitirse, por lo que las autoridades recomiendan no confiarse y hacer el trámite con tiempo para evitar broncas o encontrarse con que ya no hay citas en los últimos meses del programa.

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El trámite de la licencia permanente requiere generar la línea de captura, realizar el pago y agendar una cita para concluir el proceso. Ampliar

¿Qué requisitos necesitas para obtener la licencia permanente en CDMX?

Para hacer el trámite necesitas presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Línea de captura pagada.

Cita previamente agendada.

Además, quienes vayan a sacar por primera vez una licencia Tipo A tendrán que pasar la evaluación teórica correspondiente.

¿Quiénes no pueden acceder a la licencia permanente?

La Semovi tiene algunos requisitos que sí o sí debes cumplir para poder obtener este documento. Por ejemplo, no debes haber sido sancionado más de una vez por el programa Conduce Sin Alcohol ni tener sentencias relacionadas con delitos viales.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026?

El costo para tramitar la licencia permanente es de mil 500 pesos.

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¿Dónde sacar la cita para la licencia permanente?

La cita se puede agendar desde el portal oficial de la Secretaría de Movilidad o mediante la plataforma Llave CDMX.

Las autoridades recomiendan no dejarlo para el último porque, conforme se acerca la fecha límite, un montón de gente empieza a hacer el trámite y cada vez cuesta más trabajo encontrar espacios disponibles.

¿Todavía vale la pena tramitar la licencia permanente?

Para muchos conductores, la mayor ventaja es que se trata de un documento que ya no tendrás que renovar cada determinado tiempo, siempre y cuando lo hayas obtenido dentro del periodo que marca el programa.

Así que, si todavía la estás pensando, tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para hacer el trámite. Con la información oficial que hay hasta ahora, la respuesta es sencilla: la Ciudad de México no tiene previsto extender la emisión de la licencia de conducir permanente para 2027.

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